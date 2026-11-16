Steht Ethereum erst vor dem eigentlichen Crash?

Der Ausverkauf am Kryptomarkt geht weiter. Ethereum verliert am Montag weitere 1,39 Prozent und notiert bei 1.806 US-Dollar. Am Samstag war die zweitgrößte Kryptowährung zwischenzeitlich auf 1.712 US-Dollar gefallen. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste damit auf 14,44 Prozent.

Doch nach Einschätzung des Krypto-Kritikers Peter Schiff könnte der eigentliche Absturz erst noch bevorstehen. Der Ökonom warnt vor einem Rückgang auf nur noch 1.000 US-Dollar. Gemessen am aktuellen Kurs würde das einen weiteren Wertverlust von 45 Prozent bedeuten.

Schiff warnt vor dem nächsten Kurs-Debakel

Peter Schiff veröffentlichte auf der Plattform X eine düstere Prognose für Ethereum. Nachdem er zuvor vor einem Bitcoin-Absturz gewarnt hatte, richtete er seine Aufmerksamkeit auch auf die zweitgrößte Kryptowährung.

Seiner Einschätzung nach sieht der Ethereum-Chart sogar noch bedrohlicher aus als der von Bitcoin. Besonders entscheidend sei die Unterstützung bei 1.600 US-Dollar. Sollte diese Marke durchbrochen werden, liege die nächste wichtige Unterstützung erst beim Tiefstand von 2022 knapp unter 1.000 US-Dollar.

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Die entscheidende Kursmarke hält bislang

Ethereum blieb aktuell noch oberhalb der entscheidenden Marke von 1.600 US-Dollar. Vom Kurs bei 1.806 US-Dollar müsste Ethereum zunächst weitere 11 Prozent verlieren, um diese Schwelle zu erreichen. Erst danach würde das von Schiff beschriebene Absturzszenario technisch relevant werden.

Krypto-ETFs werden zur Falle

Ein weiteres Problem sieht Schiff bei Anlegern, die über börsengehandelte Fonds in Kryptowährungen investieren. Während Bitcoin und Ethereum rund um die Uhr gehandelt werden, können ETF-Anteile nicht jederzeit verkauft werden. Gerade bei heftigen Kursverlusten am Wochenende kann das zum Nachteil werden.

Einschätzung: Die jüngsten Kursverluste zeigen, dass Schiffs Risikoszenario nicht völlig unbegründet ist. Ethereum hat innerhalb weniger Tage erheblich an Wert verloren, während eine Erholung bislang ausbleibt.

Dennoch erscheint ein unmittelbarer Absturz auf 1.000 US-Dollar derzeit überzogen. Die entscheidende Unterstützung bei 1.600 US-Dollar wurde bislang nicht durchbrochen. Zudem bedeutet selbst ein Unterschreiten dieser Marke nicht automatisch, dass Ethereum weitere 600 US-Dollar verliert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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