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    Steht Ethereum erst vor dem eigentlichen Crash?

    Er sieht tiefrot!

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    Nach Bitcoin warnt Peter Schiff jetzt auch vor einem massiven Ethereum-Absturz. Die jüngsten Kursverluste geben seinen Befürchtungen zunehmend recht.

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    Er sieht tiefrot! - Steht Ethereum erst vor dem eigentlichen Crash?
    Foto: Pexels

    Der Ausverkauf am Kryptomarkt geht weiter. Ethereum verliert am Montag weitere 1,39 Prozent und notiert bei 1.806 US-Dollar. Am Samstag war die zweitgrößte Kryptowährung zwischenzeitlich auf 1.712 US-Dollar gefallen. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste damit auf 14,44 Prozent.

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    Doch nach Einschätzung des Krypto-Kritikers Peter Schiff könnte der eigentliche Absturz erst noch bevorstehen. Der Ökonom warnt vor einem Rückgang auf nur noch 1.000 US-Dollar. Gemessen am aktuellen Kurs würde das einen weiteren Wertverlust von 45 Prozent bedeuten.

    Schiff warnt vor dem nächsten Kurs-Debakel

    Peter Schiff veröffentlichte auf der Plattform X eine düstere Prognose für Ethereum. Nachdem er zuvor vor einem Bitcoin-Absturz gewarnt hatte, richtete er seine Aufmerksamkeit auch auf die zweitgrößte Kryptowährung.

    Seiner Einschätzung nach sieht der Ethereum-Chart sogar noch bedrohlicher aus als der von Bitcoin. Besonders entscheidend sei die Unterstützung bei 1.600 US-Dollar. Sollte diese Marke durchbrochen werden, liege die nächste wichtige Unterstützung erst beim Tiefstand von 2022 knapp unter 1.000 US-Dollar.

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    Die entscheidende Kursmarke hält bislang

    Ethereum blieb aktuell noch oberhalb der entscheidenden Marke von 1.600 US-Dollar. Vom Kurs bei 1.806 US-Dollar müsste Ethereum zunächst weitere 11 Prozent verlieren, um diese Schwelle zu erreichen. Erst danach würde das von Schiff beschriebene Absturzszenario technisch relevant werden.

    Krypto-ETFs werden zur Falle

    Ein weiteres Problem sieht Schiff bei Anlegern, die über börsengehandelte Fonds in Kryptowährungen investieren. Während Bitcoin und Ethereum rund um die Uhr gehandelt werden, können ETF-Anteile nicht jederzeit verkauft werden. Gerade bei heftigen Kursverlusten am Wochenende kann das zum Nachteil werden.

    Einschätzung: Die jüngsten Kursverluste zeigen, dass Schiffs Risikoszenario nicht völlig unbegründet ist. Ethereum hat innerhalb weniger Tage erheblich an Wert verloren, während eine Erholung bislang ausbleibt.

    Dennoch erscheint ein unmittelbarer Absturz auf 1.000 US-Dollar derzeit überzogen. Die entscheidende Unterstützung bei 1.600 US-Dollar wurde bislang nicht durchbrochen. Zudem bedeutet selbst ein Unterschreiten dieser Marke nicht automatisch, dass Ethereum weitere 600 US-Dollar verliert.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion


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