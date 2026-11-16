Dell Technologies Registered (C) fällt mit anderen IT-Werten

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Dell Technologies Registered (C) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -29,96 % verkraften.

Im IT-Sektor geben auch Hewlett Packard Enterprise, NetApp und Cisco Systems nach. Die Verluste bei Dell fallen ähnlich stark aus wie bei Hewlett Packard Enterprise, während NetApp und Cisco deutlich weniger nachgeben. Konkrete Unternehmensnachrichten zu Dell liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +3,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,23 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +176,94 % gewonnen.

So schlagen sich die Wettbewerber von Dell Technologies Registered (C)

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,26 %. IBM notiert im Minus, mit -0,16 %. NetApp notiert im Minus, mit -1,28 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -4,72 % HP notiert im Minus, mit -1,01 %.

Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 64,34 %. Über 5 Jahre lag sie bei 42,73 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,16 % 1 Monat -31,23 % 3 Monate -29,96 % 1 Jahr +166,62 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 16.11.2026, 13:56 Uhr

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 93,78 Mrd. € wert.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Dell Technologies Registered (C) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Dell Technologies Registered (C) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.