Brixton Metals - Sensationelle 142.770 g/t Silber erbohrt

Gleich die erste Bohrung in einem bislang ungetesteten Sektor des historischen Silberprojekts Langis in der kanadischen Provinz Ontario beschert Brixton Metals (TSXV: BBB; WKN: A423P0) den höchsten je auf der Liegenschaft gemessenen Silbergehalt. Im Gebiet Shaft 4 durchschnitt der Bohrer über 30 Zentimeter einen Spitzenwert von 142.770 Gramm Silber pro Tonne – umgerechnet 142,77 Kilogramm –, bevor eine unmittelbare Folgebohrung weitere hochgradige Abschnitte in geringer Tiefe bestätigte. Innerhalb weniger Monate verzeichnet das Unternehmen damit bereits die zweite Neuentdeckung im traditionsreichen Cobalt-Silberdistrikt und verbreitert die Datenbasis für die geplante erste Mineralressourcenschätzung erheblich.

Brixton Metals entdeckt bei Shaft 4 bis zu 142.770 g/t Silber in geringer Tiefe

Der neue Fund gelang im bislang nicht erbohrten Bereich Shaft 4 (S4). Dort traf Bohrloch LM-26-477 in rund 70 Metern Bohrtiefe auf ein 0,30 Meter mächtiges Intervall mit 142.770 g/t Silber, was 4.164 Unzen Silber pro Tonne Gestein entspricht. Eingebettet war diese Spitze in eine 1,10 Meter breite Zone mit durchschnittlich 39.675 g/t Silber und selbst über einen breiteren Abschnitt von drei Metern lag der Durchschnittsgehalt noch bei 14.559 g/t Silber! Auf Basis öffentlich zugänglicher Branchendaten handelt es sich nach Einschätzung von CEO Gary Thompson möglicherweise sogar um den weltweit höchsten bislang gemeldeten Silbergehalt in einem einzelnen Bohrabschnitt.

HQ-Kernaufnahmen der Schnittfläche aus Bohrloch LM-26-477 in einer Tiefe von 70,08–70,33 m, die reichlich naturbelassenes Silber und in geringeren Mengen Kobaltit in einer Karbonatader zeigen; Brixton Metals

Die direkt anschließende Bohrung LM-26-480 untermauerte die Vererzung mit fünf Metern zu durchschnittlich 704 g/t Silber, darunter 1,40 Meter mit 2.479 g/t sowie 0,40 Meter mit 6.460 g/t Silber.

Besondere Aufmerksamkeit richtet das Explorationsteam auf die geologische Position der Neuentdeckung. Die Mineralisierung tritt in einer vertikalen Tiefe von rund 50 bis 55 Metern im oberen Abschnitt eines huronischen Konglomerats auf, während die meisten bisher bekannten Silbervorkommen auf Langis am unteren Kontakt dieser Gesteinseinheit liegen. Brixton untersucht nun gezielt, ob sich unterhalb der neuen oberflächennahen Adern am unteren Kontakt weitere vererzte Horizonte befinden. Mineralogisch liegt das Silber überwiegend gediegen in metallischer Form vor und wird teilweise von Arsenid- und Nickelmineralen begleitet.

Gravimetrie-Anomalien und weitere Silbertreffer in fünf Zielgebieten

Den Anstoß für die Bohrungen bei Shaft 4 gab eine gravimetrische Anomalie, deren geophysikalische Signatur jener der bereits bekannten Zone von Shaft 6 gleicht. Derzeit verdichtet das Unternehmen das Bohrraster vor Ort, wobei mehrere zusätzliche Bohrlöcher bereits sichtbares Silber durchschnitten haben, deren Laboranalysen noch ausstehen.

Parallel dazu veröffentlichte Brixton Ergebnisse aus insgesamt 28 Bohrungen über 6.741 Meter, die sich auf die fünf Teilgebiete Shaft 4, Shaft 6 South East, Shaft 6, Shaft 6 West und Shaft 3 East verteilen. So lieferte Bohrloch LM-26-462 auf Shaft 3 East ab 153 Metern Tiefe vier Meter mit durchschnittlich 424,5 g/t Silber. Im Bereich Shaft 6 South East durchteufte LM-26-457 sieben Meter mit 135,47 g/t Silber (einschließlich 4,50 Metern mit 205,11 g/t), während LM-26-410 auf Shaft 6 West vier Meter mit 159,20 g/t Silber (darunter zwei Meter mit 247 g/t) nachwies. Die Ergebnisse reihen sich nahtlos in die Entdeckung bei Shaft 6 South East vom Juli 2026 sowie den früheren Ausnahmetreffer in Bohrloch LM-26-377 ein, der 14 Meter mit durchschnittlich 7.150 g/t Silber inklusive 0,65 Metern mit 89.125 g/t erbracht hatte.

Knapp 50.000 Bohrmeter legen Fundament für erste Langis-Ressource

Die laufende Kampagne zählt zu den intensivsten Explorationsprogrammen in der Geschichte des Reviers: Im Jahr 2026 brachte Brixton Metals bislang 49.946,55 Meter in 234 Bohrlöchern nieder, um das Fundament für eine erste offizielle Mineralressourcenschätzung auf Langis zu legen. Bislang existiert lediglich ein konzeptionelles Explorationsziel von einer bis zwei Millionen Tonnen mit angenommenen Gehalten zwischen 400 und 800 g/t Silber, das allerdings ausdrücklich noch keine nachgewiesene Ressource darstellt und erst durch weitere Untersuchungen verifiziert werden muss.

Operativ profitiert die rund 500 Kilometer nördlich von Toronto gelegene Liegenschaft von einer erstklassigen Infrastruktur mit Straßenanbindung, Stromversorgung, Bahnanschlüssen sowie dem Zugang zu einer Raffinerie. Historisch wurden in der Langis-Mine zwischen 1908 und 1989 insgesamt 10,4 Millionen Unzen Silber gefördert, wobei diese Produktionszahlen nicht unabhängig überprüft wurden. Mit dem aktuellen Vorstoß außerhalb der etablierten Zielzonen hat Brixton ein weiteres hochgradiges Adersystem erschlossen; die laufenden Folgebohrungen werden nun zeigen, ob die räumliche Kontinuität ausreicht, um Shaft 4 direkt in die anstehende Ressourcenmodellierung einzubinden.