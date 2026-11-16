Börsen Update Europa - 16.11. - FTSE Athex 20 stark +0,90 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 26.725,18 PKT und fällt um -0,32 %.
Top-Werte: Rheinmetall +3,42 %, Deutsche Telekom +2,16 %, MTU Aero Engines +2,02 %
Flop-Werte: Siemens -2,54 %, Infineon Technologies -2,32 %, Symrise -1,97 %
Der MDAX steht bei 30.720,36 PKT und verliert bisher -0,08 %.
Top-Werte: HENSOLDT +4,10 %, K+S +2,66 %, TKMS +2,65 %
Flop-Werte: Bechtle -5,04 %, Porsche AG -2,41 %, AIXTRON -2,31 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.080,32 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +6,35 %, HENSOLDT +4,10 %, Deutsche Telekom +2,16 %
Flop-Werte: Bechtle -5,04 %, Infineon Technologies -2,32 %, AIXTRON -2,31 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.376,00 PKT und fällt um -0,48 %.
Top-Werte: Rheinmetall +3,42 %, Hermes International +2,29 %, Deutsche Telekom +2,16 %
Flop-Werte: ASML Holding -3,07 %, Siemens -2,54 %, Infineon Technologies -2,32 %
Der AT 20 steht bei 6.648,73 PKT und verliert bisher -0,20 %.
Top-Werte: Oesterreichische Post +4,16 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,17 %, Mayr-Melnhof Karton +0,80 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -5,17 %, Lenzing -1,87 %
Der CH 20 bewegt sich bei 15.225,63 PKT und steigt um +0,59 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +3,68 %, Lonza Group +1,68 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +1,38 %
Flop-Werte: Geberit -1,38 %, Amrize -1,03 %
Der SE 30 steht bei 3.354,69 PKT und verliert bisher -0,34 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,29 %, Telia Company +1,13 %, AstraZeneca +1,06 %
Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -2,32 %, ABB -0,60 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.760,00 PKT und gewinnt bisher +0,90 %.
Top-Werte: Coca-Cola HBC +2,27 %, Viohalco +1,43 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,91 %
Flop-Werte: Jumbo -3,50 %, Public Power -1,91 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,65 %
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