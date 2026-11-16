Intel: Soros kauft nach, Anleger ziehen vor Gericht

Der Zeitpunkt ist heikel, denn der Chipkonzern muss sich zugleich vor Gericht verantworten. Aktionäre reichten am Freitag in San Jose eine mögliche Sammelklage ein, angeführt vom Pensionsfonds City of Southfield Fire and Police Retirement System aus Michigan. Sie werfen Intel vor, zu spät über die Folgen der PC-Flaute und überfüllter Lager informiert zu haben.

Während Intel an der Börse unter Druck steht, greift ein prominenter Investor zu. Soros Fund Management, das Family Office von George Soros, baute im dritten Quartal eine Position von 2,83 Millionen Aktien im Wert von 340,3 Millionen US-Dollar auf. Ende Juni waren es erst 100.000 Papiere, wie die am Freitag veröffentlichte 13F-Meldung zeigt. Bei Apple reduzierte der Fonds den Bestand um 25,7 Prozent auf 393.680 Aktien, bei ON Semiconductor um 92,7 Prozent auf 16.594 Aktien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Diese Probleme wögen schwerer als der Rückenwind durch KI und Rechenzentren. Im Blick steht auch die Kapitalaufnahme im August, als Intel Aktien für 23 Milliarden Dollar zu je 95 Dollar verkaufte. Beklagt sind außerdem Konzernchef Lip-Bu Tan und Finanzchef David Zinsner. Verlangt wird nicht bezifferter Schadenersatz für den Zeitraum vom 23. Juli bis 29. Oktober 2026.

Auslöser war der Absturz vom 30. Oktober: Die Aktie sackte um 28,6 Prozent ab, rund 140 Milliarden US-Dollar Börsenwert gingen verloren. Zuvor hatte Intel schwächere Zahlen für das vierte Quartal und eine lange PC-Schwäche angekündigt.

Am Montag verliert die Intel-Aktie vorbörslich weitere 5 Prozent, die damit einen Großteil ihrer Gewinne seit Jahresanfang wieder abgegeben hat.

Tan nannte Lieferengpässe und eine beispiellose Speicherknappheit als Gründe. Hinzu kommen eine hohe Mittelverbrennung und teure Investitionen in den Ausbau der Produktion. Zum Wochenschluss lag der Kurs bei 59,66 Dollar. Im Jahresverlauf steht dennoch ein Plus von rund 62 Prozent, getragen von der starken Nachfrage nach CPUs für KI-Rechenzentren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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Julian Schick

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