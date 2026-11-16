Deutsche Rohstoff büßt binnen eines Monats fast ein Fünftel ein

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Deutsche Rohstoff damit auf -24,70 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Auch andere Ölwerte stehen unter Druck, doch Deutsche Rohstoff verliert deutlich stärker als BP, Equinor und ENI. Zwischenzeitlich sackt die Aktie um 15,18 % ab. Unternehmensnachrichten als konkreten Auslöser gibt es zunächst nicht.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,76 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +39,20 % gewonnen.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Deutsche Rohstoff?

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %. Equinor notiert im Minus, mit -3,09 %. ENI notiert im Minus, mit -0,44 %. Shell verliert -0,28 % TotalEnergies notiert im Minus, mit -0,12 %.

Die Aktie von Deutsche Rohstoff erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 34,29 %. Über 5 Jahre lag sie bei 27,47 %, über 10 Jahre bei 13,82 %.

Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,69 % 1 Monat -18,76 % 3 Monate -24,70 % 1 Jahr +46,08 %

Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

Stand: 16.11.2026, 14:22 Uhr

Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 331,36 Mio. € wert.

Deutsche Rohstoff Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Deutsche Rohstoff Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutsche Rohstoff Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.