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    Lang & Schwarz: Kurs sackt auf neues 52-Wochen-Tief

    Das bewegt die Anleger

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    Die Aktie von Lang & Schwarz bricht um 7,26 % ein, nachdem sie zwischenzeitlich sogar 11,53 % verliert.

    Das bewegt die Anleger - Lang & Schwarz: Kurs sackt auf neues 52-Wochen-Tief
    Foto: Tadamichi - 600627097

    Ein neues 52-Wochen-Tief und der vierte Verlusttag in Folge prägen den Handel bei Lang & Schwarz. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar. Während Cboe Global Markets und Visa (A) zulegen, bewegt sich der Titel gegen diesen Branchentrend deutlich abwärts.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Lang & Schwarz Aktie am 16.11.2026

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Lang & Schwarz Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -46,80 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -32,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,47 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lang & Schwarz um -53,15 % verloren.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Lang & Schwarz

    Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,06 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,57 %. Cboe Global Markets notiert im Plus, mit +1,23 %. Euronext verliert -0,18 %

    Lang & Schwarz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -32,69 %
    1 Monat -32,47 %
    3 Monate -46,80 %
    1 Jahr -54,39 %
    Stand: 16.11.2026, 14:23 Uhr

    Die Aktie von Lang & Schwarz erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 13,70 %.

    Lang & Schwarz AG (von NuWays AG): BUY


    Original-Research: Lang & Schwarz AG - from NuWays AG 16.11.2026 / 11:26 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this …

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    Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

    Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

    Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,40 Mio. € wert.

    Lang & Schwarz Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Lang & Schwarz

    -9,83 %
    -29,77 %
    -29,55 %
    -44,50 %
    -52,41 %
    +38,39 %
    -56,04 %
    ISIN:DE000LS1LUS9WKN:LS1LUS
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