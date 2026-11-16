Lang & Schwarz: Kurs sackt auf neues 52-Wochen-Tief

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Lang & Schwarz Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -46,80 % hinzunehmen.

Ein neues 52-Wochen-Tief und der vierte Verlusttag in Folge prägen den Handel bei Lang & Schwarz. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar. Während Cboe Global Markets und Visa (A) zulegen, bewegt sich der Titel gegen diesen Branchentrend deutlich abwärts.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -32,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,47 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lang & Schwarz um -53,15 % verloren.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lang & Schwarz

Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,06 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,57 %. Cboe Global Markets notiert im Plus, mit +1,23 %. Euronext verliert -0,18 %

Lang & Schwarz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -32,69 % 1 Monat -32,47 % 3 Monate -46,80 % 1 Jahr -54,39 %

Stand: 16.11.2026, 14:23 Uhr

Die Aktie von Lang & Schwarz erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 13,70 %.

Original-Research: Lang & Schwarz AG - from NuWays AG 16.11.2026 / 11:26 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this …

Q3 provides the first full view of L&S's new trading setup, with cost reductions, completed infrastructure work and substantial asset backing supporting the reiterated BUY.

Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,40 Mio. € wert.

Lang & Schwarz Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.