Vom Start-up zum Milliarden-Deal: Lilly greift tief in die Tasche
Erst 2025 gegründet
Eli Lilly übernimmt Calytrix Bio. Der Deal könnte bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar schwer sein. Dahinter steckt ein vielversprechender Therapieansatz.
- Lilly kauft Calytrix für bis zu 1,5 Mrd. Dollar
- Antikörper greift mutiertes Calreticulin gezielt an
- Klinische Tests beginnen erst noch, Erfolg offen
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Eli Lilly übernimmt das US-amerikanische Biotech-Unternehmen Calytrix Bio. Die Anteilseigner von Calytrix könnten im Zuge der Transaktion insgesamt bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar in bar erhalten. Die Summe setzt sich aus einer Vorauszahlung und weiteren Zahlungen zusammen, die an das Erreichen bestimmter klinischer und regulatorischer Meilensteine geknüpft sind.
Mit der Übernahme sichert sich Lilly einen vielversprechenden Therapieansatz gegen essenzielle Thrombozythämie und Myelofibrose. Dabei handelt es sich um zwei seltene Erkrankungen des Knochenmarks, die zu den sogenannten myeloproliferativen Neoplasien zählen.
Neuer Ansatz soll die Krankheitsursache bekämpfen
Im Zentrum steht ein experimenteller Antikörper, der gezielt mutiertes Calreticulin angreift. Diese Mutation spielt bei einem Teil der Patienten mit den beiden Erkrankungen eine entscheidende Rolle. Der Wirkstoffkandidat soll die krankheitsauslösenden Zellen bekämpfen, ohne gesundes Gewebe und die normale Blutbildung zu beeinträchtigen.
Bisherige Medikamente konzentrieren sich bei essenzieller Thrombozythämie und Myelofibrose vor allem darauf, Symptome und Komplikationen zu kontrollieren. Der neue Ansatz soll dagegen direkt an den genetischen Ursachen der Erkrankungen ansetzen und den Krankheitsverlauf verändern.
Calytrix-Chef Brad Prosek sieht in der Transaktion einen wichtigen Schritt, um diese Vision voranzutreiben. Das Unternehmen sei mit dem Ziel gegründet worden, Patienten Therapien anzubieten, die mehr leisten als eine reine Symptombehandlung. Nun soll Lilly die Entwicklung des Wirkstoffkandidaten beschleunigen und sein Potenzial in klinischen Studien untersuchen.
Milliardenpotenzial für die Aktionäre
Calytrix Bio wurde erst 2025 gegründet. Zu den Geldgebern gehörten unter anderem JPMorgan Life Sciences Private Capital, Westlake BioPartners und Avoro Ventures.
Fazit: Für Lilly ist die Übernahme eine Investition in einen neuartigen Therapieansatz mit erheblichem medizinischem Potenzial. Allerdings befindet sich der Wirkstoff noch vor dem Beginn der klinischen Entwicklung. Ob daraus tatsächlich eine erfolgreiche Behandlung wird, müssen erst weitere Studien zeigen.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 1.320EUR auf Tradegate BSX (16. November 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.
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