Vom Start-up zum Milliarden-Deal: Lilly greift tief in die Tasche

Mit der Übernahme sichert sich Lilly einen vielversprechenden Therapieansatz gegen essenzielle Thrombozythämie und Myelofibrose. Dabei handelt es sich um zwei seltene Erkrankungen des Knochenmarks, die zu den sogenannten myeloproliferativen Neoplasien zählen.

Eli Lilly übernimmt das US-amerikanische Biotech-Unternehmen Calytrix Bio. Die Anteilseigner von Calytrix könnten im Zuge der Transaktion insgesamt bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar in bar erhalten. Die Summe setzt sich aus einer Vorauszahlung und weiteren Zahlungen zusammen, die an das Erreichen bestimmter klinischer und regulatorischer Meilensteine geknüpft sind.

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Neuer Ansatz soll die Krankheitsursache bekämpfen

Im Zentrum steht ein experimenteller Antikörper, der gezielt mutiertes Calreticulin angreift. Diese Mutation spielt bei einem Teil der Patienten mit den beiden Erkrankungen eine entscheidende Rolle. Der Wirkstoffkandidat soll die krankheitsauslösenden Zellen bekämpfen, ohne gesundes Gewebe und die normale Blutbildung zu beeinträchtigen.

Bisherige Medikamente konzentrieren sich bei essenzieller Thrombozythämie und Myelofibrose vor allem darauf, Symptome und Komplikationen zu kontrollieren. Der neue Ansatz soll dagegen direkt an den genetischen Ursachen der Erkrankungen ansetzen und den Krankheitsverlauf verändern.

Calytrix-Chef Brad Prosek sieht in der Transaktion einen wichtigen Schritt, um diese Vision voranzutreiben. Das Unternehmen sei mit dem Ziel gegründet worden, Patienten Therapien anzubieten, die mehr leisten als eine reine Symptombehandlung. Nun soll Lilly die Entwicklung des Wirkstoffkandidaten beschleunigen und sein Potenzial in klinischen Studien untersuchen.

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Milliardenpotenzial für die Aktionäre

Calytrix Bio wurde erst 2025 gegründet. Zu den Geldgebern gehörten unter anderem JPMorgan Life Sciences Private Capital, Westlake BioPartners und Avoro Ventures.

Fazit: Für Lilly ist die Übernahme eine Investition in einen neuartigen Therapieansatz mit erheblichem medizinischem Potenzial. Allerdings befindet sich der Wirkstoff noch vor dem Beginn der klinischen Entwicklung. Ob daraus tatsächlich eine erfolgreiche Behandlung wird, müssen erst weitere Studien zeigen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 1.320EUR auf Tradegate BSX (16. November 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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