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    Alzchem Group gewinnt 5,63 % nach grünem Licht für US-Projekt

    Besonders beachtet!

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    Die Aktie von Alzchem Group legt um 5,63 % zu und liegt damit deutlich vor dem SDAX, der um 0,12 % steigt.

    Besonders beachtet! - Alzchem Group gewinnt 5,63 % nach grünem Licht für US-Projekt
    Foto: adobe.stock.com

    Der Aufsichtsrat von Alzchem Group genehmigt weitere Umsetzungsschritte für die geplante Nitroguanidin-Fabrik in South Carolina, darunter die Bestellung von Anlagenkomponenten mit langen Lieferzeiten. Der Produktionsstart ist für 2029 geplant. Die Fortschritte beim US-Projekt geben der Aktie Auftrieb: Zwischenzeitlich beträgt ihr Kursplus sogar 7,29 %.

    Alzchem Group Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 16.11.2026

    Der heutige Anstieg bei Alzchem Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -12,10 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alzchem Group Aktie damit um +6,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,52 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -6,49 % verloren.

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    Während Alzchem Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,12 %. Damit gehört Alzchem Group heute zu den auffälligeren Werten.

    Informationen zur Alzchem Group Aktie

    Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,46 Mrd.EUR € wert.

    Alzchem Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,97 %
    1 Monat -10,52 %
    3 Monate -12,10 %
    1 Jahr +7,85 %
    Stand: 16.11.2026, 15:00 Uhr

    Die Aktie von Alzchem Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 80,93 %. Über 5 Jahre lag sie bei 42,49 %.

    Fortschritte bei neuer Nitroguanidin-Fabrik in den USA


    Alzchem kommt beim Aufbau seiner geplanten Nitroguanidin-Produktion in den USA voran. Der Aufsichtsrat des Spezialchemiekonzerns hat weitere Umsetzungsschritte genehmigt, darunter die Bestellung von Anlagenkomponenten mit langen Lieferzeiten. Die …

    Alzchem Group: Nächster Schritt für Nitroguanidin-Produktion in den USA


    Grünes Licht für Alzchems US-Projekt: Der Aufsichtsrat genehmigt die nächsten Schritte für eine Nitroguanidin-Anlage in South Carolina. Der Produktionsstart ist für 2029 geplant.

    Alzchem Group Moves U.S. Nitroguanidine Production Closer to Launch


    Alzchem is pushing ahead with a U.S. nitroguanidine plant, targeting a 2029 launch in South Carolina to expand capacity and strengthen its defense market presence.

    Lohnt sich ein Investment in die Alzchem Group Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Alzchem Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Alzchem Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Alzchem Group

    +6,61 %
    +8,49 %
    -9,32 %
    -10,92 %
    +10,29 %
    +538,70 %
    +538,70 %
    +189,74 %
    ISIN:DE000A41YHG1WKN:A41YHG
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