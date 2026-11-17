Die Dimensionen sind gewaltig. Laut dem MSCI Global Intelligence Index sind mindestens 25,3 Billionen US-Dollar in den großen börsennotierten Unternehmen investiert, die besonders stark von künstlicher Intelligenz beeinflusst werden. Hinzu kommen indirekte Risiken in zahlreichen weiteren Branchen, deren Umfang sich kaum beziffern lässt.

Der jüngste Ausverkauf bei KI-Aktien hat an der Wall Street eine unangenehme Frage aufgeworfen: Wie viel KI-Risiko steckt tatsächlich in den Portfolios der Anleger? Die Antwort fällt selbst großen Vermögensverwaltern zunehmend schwer. Denn künstliche Intelligenz ist längst nicht mehr nur ein Thema für Technologieunternehmen. Ihre Auswirkungen reichen inzwischen bis in die Kreditmärkte, die Industrie und sogar die Kommunalfinanzierung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €.

Bis vor Kurzem galt KI als eine der größten Investitionschancen in der Geschichte der Wall Street. Doch nach den heftigen Kursverlusten, die durch den Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang zusätzlich verschärft wurden, hinterfragen immer mehr Investoren ihre tatsächliche Abhängigkeit vom KI-Boom.

KI steckt mittlerweile fast überall drin

Wie weit die Entwicklung reicht, zeigt ein ungewöhnliches Beispiel: Der amerikanische Brautmodenausstatter David's Bridal will sein KI-gestütztes Geschäft für Hochzeitsplanung im kommenden Jahr ausgliedern und an die Börse bringen.

Für Andy Goldberg, Chef-Anlagestratege von Nomura Asset Management, war diese Ankündigung ein Warnsignal: "Seit wann ist ein Brautmodengeschäft ein Beispiel für KI?", fragt Goldberg bei Reuters.

David's-Bridal-Chefin Kelly Cook verteidigte die Strategie. Ihr Unternehmen sei "seit Jahren ein Vorreiter bei der Anwendung von KI im Einzelhandel". Doch genau darin liegt für Goldberg das Problem. Ob Logistikunternehmen, Industrieproduzenten oder Betreiber von Rechenzentren: Immer mehr Geschäftsmodelle sind direkt oder indirekt mit KI verbunden.

Selbst Kommunalanleihen können betroffen sein, wenn die Kreditwürdigkeit der Emittenten von Steuereinnahmen aus neuen Rechenzentren abhängt. "Niemand versteht wirklich, wie stark sein Engagement im KI-Sektor ist; im Grunde ist es mittlerweile zu einem einzigen großen Geschäft geworden", warnt Goldberg.

Besonders brisant: Sollten Anleger ihre KI-Positionen lediglich um ein oder zwei Prozent reduzieren, könnte dies nach seiner Einschätzung eine Reaktion auslösen, die einer regelrechten Panikattacke gleicht.

Vermögensverwalter suchen nach versteckten Risiken

Die zunehmende Verflechtung zwingt institutionelle Investoren dazu, ihre Portfolios völlig neu zu untersuchen. Bei PGIM, der Investmentsparte des Versicherers Prudential, überprüfen Analysten inzwischen systematisch die KI-Abhängigkeit ihrer Anlagen. Betroffen sind Anleihen, Kredite und strukturierte Finanzprodukte aus einem verwalteten Anlagevolumen von fast einer Billion US-Dollar.

Dabei setzt der Vermögensverwalter auf zwei KI-gestützte Analysen. Eine untersucht, wie künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell und die Kreditwürdigkeit einzelner Unternehmen verändert. Die andere soll Risiken aufdecken, die durch einen Rückgang der KI-Investitionen oder einen umfassenden Markteinbruch entstehen könnten.

"Wir wissen, wie wir das direkte Engagement bewerten, zum Beispiel, ob ich ein Rechenzentrum oder Chips im Portfolio habe", erklärte Brian Barnhurst, Leiter der globalen Kreditanalyse bei PGIM, gegenüber Reuters. "Aber wie sieht es mit den indirekten Risiken aus? Und das ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen."

Der Ansatz soll beispielsweise sichtbar machen, wie stark Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, der Industrie oder der Telekommunikation von KI abhängig sind.

Pensionsfonds sitzen auf gewaltigen KI-Positionen

Wie groß die Konzentrationsrisiken bereits geworden sind, verdeutlichen Berechnungen des Equable Institute, einer unabhängigen Denkfabrik, die sich mit Pensionssystemen beschäftigt. Demnach machten 52 börsennotierte Unternehmen mit KI-Bezug im Juni 2026 rechnerisch rund 38,5 Prozent der Aktienbestände einer untersuchten Gruppe großer Pensionsfonds aus. Anfang 2010 hatte dieser Anteil lediglich 20,7 Prozent betragen.

Bezogen auf das gesamte Fondsvermögen entfallen nach den Berechnungen inzwischen neun bis elf Prozent auf KI-Unternehmen. Dabei dürfte das tatsächliche Engagement noch deutlich größer sein. Denn Kredite, Risikokapitalbeteiligungen und andere Private-Equity-Investitionen sind in diesen Zahlen nicht enthalten.

Jay Jacobs, US-Leiter für Aktien-ETFs bei BlackRock, sieht deshalb erheblichen Analysebedarf. "Das Verständnis der tatsächlichen Portfolioallokation gewinnt in dieser Phase des KI-Zyklus zunehmend an Bedeutung", erklärte Jacobs bei Reuters.

Vor allem die Dominanz großer KI-Unternehmen in wichtigen Aktienindizes erschwert die Risikostreuung. Anleger könnten deshalb glauben, breiter diversifiziert zu sein, als sie es tatsächlich sind.

Steigende Produktivität bedeutet nicht automatisch höhere Gewinne

Mittlerweile hinterfragen Investoren zunehmend, ob die gewaltigen KI-Investitionen tatsächlich die erwarteten Erträge bringen werden. Peter Berezin, Chefökonom von BCA Research, sieht in den jüngsten Kursverlusten ein mögliches Warnsignal. Anleger würden zunehmend genauer prüfen, welche Unternehmen wirtschaftlich von KI profitieren können.

"Es ist durchaus möglich, dass KI Unternehmen zwar deutlich produktiver, aber nicht unbedingt profitabler macht", so Berezin gegenüber Reuters. Besonders deutlich werden die Risiken bei Unternehmen, die vom Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren. Ein Beispiel sei Powell Industries. Der amerikanische Konzern stellt Energiemanagementsysteme her, die unter anderem beim Betrieb von Rechenzentren benötigt werden.

Vor vier Jahren kostete die Aktie lediglich acht US-Dollar. Im laufenden Jahr stieg sie zeitweise auf 328 US-Dollar, bevor sie auf 146 US-Dollar zurückfiel. Der Kursverlust zeigt, wie empfindlich die Börse mittlerweile auf Veränderungen der Erwartungen reagiert.

Berezin warnt, dass Engpässe beim Bau neuer Rechenzentren nicht dauerhaft bestehen bleiben müssen. Sobald diese nachlassen, könnten auch die außergewöhnlich hohen Gewinne bestimmter Zulieferer unter Druck geraten. Wann dieser Punkt erreicht wird, lässt sich allerdings noch nicht absehen.

Politik verschärft die Unsicherheit

Zusätzlichen Gegenwind bekommen KI-Unternehmen aus Washington und den US-Bundesstaaten. Nach den Zwischenwahlen haben die Gewinne der Demokraten neue Befürchtungen hinsichtlich der künftigen regulatorischen Rahmenbedingungen ausgelöst. Shaon Baqui, Technologieanalyst bei Janus Henderson, sieht darin eine weitere Belastung für einen ohnehin nervösen Markt.

"Seit Juni, als die Bewertungen von KI-Unternehmen ihren Höhepunkt erreichten, hat sich eine ganze Reihe von Bedenken angehäuft", erklärte Baqui Reuters.

Die politischen Entwicklungen hätten die Unsicherheit zusätzlich verstärkt. Investoren würden deshalb zunehmend zwischen Unternehmen mit tragfähigen Geschäftsmodellen und solchen unterscheiden, deren Bewertungen hauptsächlich auf hohen Zukunftserwartungen beruhen.

Auch der bevorstehende Börsengang von Anthropic, die Turbulenzen bei Nvidia und Sorgen um den Rechenzentrumsanbieter CoreWeave sorgen für zusätzliche Nervosität.

Liz Ann Sonders, Chef-Anlagestrategin beim Schwab Center for Financial Research, verweist auf ein weiteres Problem: Selbst für professionelle Investoren werde es immer schwieriger, die zahlreichen direkten und indirekten KI-Beteiligungen mathematisch sauber zu erfassen. Die starke Konzentration auf wenige große Unternehmen mache die Analyse besonders kompliziert.

Die nächste KI-Chance liegt womöglich ganz woanders

Trotz der erheblichen Risiken sehen einige Investoren in der aktuellen Entwicklung auch neue Chancen. Rob Arnott, Gründer von Syzygy Asset Management, hält die starke Konzentration auf bekannte KI-Gewinner für problematisch. Während Anleger immer größere Summen in ein bereits hoch bewertetes Marktsegment investieren, könnten sie andere Unternehmen übersehen.

"Hier herrscht eine Art Tunnelblick", warnte Arnott bei Reuters. Seiner Einschätzung nach konzentrieren sich Investoren zu stark auf die Risiken und Chancen der unmittelbaren KI-Profiteure. Dabei könnten Unternehmen aus ganz anderen Branchen durch den Einsatz künstlicher Intelligenz bislang unerkannte Werte schaffen.

Mein Tipp: "Drum prüfe, wer sich ewig bindet"

Der KI-Trade ist für Anleger gefährlicher geworden, weil sich die tatsächlichen Risiken längst nicht mehr auf Technologieaktien beschränken. Die Verflechtungen reichen durch zahlreiche Branchen, Anlageklassen und Finanzierungsstrukturen. Gleichzeitig haben die hohen Bewertungen die Märkte anfällig für Enttäuschungen gemacht.

Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass der KI-Boom vor dem Ende steht. Entscheidend wird jedoch zunehmend sein, welche Unternehmen ihre KI-Investitionen tatsächlich in nachhaltige Gewinne verwandeln können. Die größte Gefahr könnte darin bestehen, dass Anleger ihre Abhängigkeit vom KI-Boom erst erkennen, wenn die nächste Verkaufswelle bereits läuft.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,02 $ , was einem Rückgang von -3,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Markus Weingran

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen



Seine Trading-Tipps gibt es täglich in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube zu sehen. Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.Seine Trading-Tipps gibt es täglich in derauf YouTube zu sehen. Seineundfinden Sie auf seiner wallstreetONLINE Profilseite Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"