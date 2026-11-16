Fabasoft Aktie - Gute Chancen auf weitere Kurssteigerungen.
Plusvisionen-Analyse
Fabasoft, ein Spezialist für Dokumenten-Software, legt seine Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2026/27 vor und generiert ein spannendes Chart-Signal.
Noch im Frühjahr sah es so aus als würde die Fabasoft-Aktie weiter abstürzen. Doch bei gut zehn Euro gelang die Bodenbildung. Inzwischen schiebt sich das Papier an die 18-Euro-Marke heran und hat damit eine spannendes Chart-Signal generiert. Am Freitag (13. November) legte der Spezialist für Dokumenten-Software (digitale Akten) seine Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2026/27 (bis 31. März) vor. Fabasoft wächst dynamisch bei einer hohen Profitabilität. Wie es weitergeht. Weiterlesen
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