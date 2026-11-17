In der vergangenen Woche haben beide Konzerne Einblicke in ihre Geschäftsentwicklung gewährt. Beide Aktien konnten nach überraschend deutlichen Gewinnsteigerungen mit Kursanstiegen profitieren. Während es für die Münchner Rück auf ein neues Mehrjahreshoch ging , verzeichnete die Allianz sogar Rekordnotierungen .

Trotz zwischenzeitlicher Korrekturen und Gewinnmitnahmen gehören die Anteile der beiden Versicherungsriesen Allianz und Münchner Rück zu den aktuellen Kursgaranten am deutschen Aktienmarkt. Mit Anstiegen von knapp 23 beziehungsweise 7 Prozent seit dem Jahresanfang tragen sie maßgeblich zur zufriedenstellenden Entwicklung des Leitindex DAX bei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

... doch was können die Bullen jetzt noch leisten?

Am Montag hielt der Höhenflug an. Die Anteile profitierten zum Wochenauftakt von der Aussicht auf weitere Leitzinserhöhungen sowie einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis der Anlegerinnen und Anleger, die dem KI-Boom zunehmend skeptisch gegenüber stehen.

Angesichts der fortgesetzten und immer größer werdenden Outperformance stellt sich jedoch auch die Frage, wie viel Luft die Allianz und die Münchner Rück jetzt noch nach oben haben. Das soll ein schneller Blick auf die Kursentwicklungen klären.

Allianz: Allzeithochs, aber zunehmend überkauft

Die Allianz-Aktie befindet sich in einem mehrjährigen Aufwärtstrend mit hoher Dynamik. Schwach in 2026 gestartet, nahm sie vor allem in der zweiten Jahreshälfte an Fahrt auf. Dort allerdings kam es zu bearishen Divergenzen in den technischen Indikatoren und einer kräftigen Korrektur im September. Eine übergeordnete Trendwende wurde daraus jedoch nicht, auch weil sich der Anleihenmarkt von seinem Abverkauf erholen konnte – Risiken bestehen hier vor allem für die Anleihetochter PIMCO.

Ausgehend von zwischenzeitlich überverkauften Zuständen konnte sich die Allianz-Aktie schließlich rasch erholen. Mithilfe der starken Geschäftszahlen gelang dann der deutliche Ausbruch über die bisherigen Rekordnotierungen. Dieser wurde von steigenden technischen Indikatoren begleitet, was als Zeichen der Nachhaltigkeit zu bewerten ist.

Inzwischen ist der RSI aber im überkauften Bereich angelangt, und zwar sowohl auf Tages- als auch auf Wochenkursbasis. Damit wird die Luft zunehmend dünner, obwohl der Trendstärkeindikator MACD einen an Fahrt gewinnenden Aufwärtstrend anzeigt. Spätestens die Marke von 500 Euro dürfte Anlegerinnen und Anleger zu Gewinnmitnahmen der hier dann sicherlich überkauften Aktie verleiten.

Münchner Rück: Wichtige Widerstandszone erreicht

Auch die Anteile der Münchner Rück befinden sich in einem mehrjährigen Aufwärtstrend. Hier allerdings konnten die Rekordnotierungen aus dem vergangenen Jahr noch nicht überwunden werden. Der höchste Stand seit 15 Monaten, erreicht in der vergangenen Woche, ist nichtsdestotrotz als Kaufsignal zu bewerten. Damit macht auch der Rückversicherer eine missglückte erste Jahreshälfte vergessen.

Gegenwärtig befindet sich die Aktie in einem besonders steilen Aufwärtstrendkanal. Dieser ist die Folge eines Ausbruchs einerseits über die gleitenden Durchschnitte sowie andererseits über den Widerstand bei 525 Euro. Unterstützt wurde dieser durch verbesserte technische Indikatoren, deren Aufwärtstrends wie auch bei der Allianz den Aufwärtstrend der Aktie unterstützen und ihm gegenwärtig noch Nachhaltigkeit verleihen.

Allerdings ist auch die Münchner Rück inzwischen im überkaufen Bereich angelangt, vor allem in der vergangenen Woche lagen zeitweise sogar Extremniveaus vor. Das macht die Aktie jetzt zunehmend anfällig für Rückschläge und das ausgerechnet im Widerstandsbereich zwischen 600 und 615 Euro, wo die alten Kursrekorde liegen. Diese Zone könnte in der technisch zunehmend überhitzten Ausgangslage eine Nummer zu groß für die Käuferinnen und Käufer sein. Eine Top-Bildung oder bearishe Divergenzen, die zeitnahe eine Kurswende einleiten könnten, sind hier aber ebenso wenig wie bei der Allianz zu sehen.

Fazit: Allzu viel sollte man sich hier nicht mehr ausrechnen

Die Aktien der beiden deutschen Versicherungsriesen Allianz und Münchner Rück befinden sich nach starken Geschäftszahlen in intakten Aufwärtstrends. Hier liegen nach neuen All- beziehungsweise Mehrjahreshochs technische Kaufsignale vor. Mit allzu großen Kursgewinnen sollten Anlegerinnen und Anleger zumindest kurzfristig aber nicht mehr rechnen, da sich beide Aktien bereits im überkauften Bereich befinden und damit anfällig für Rücksetzer sind.

Der stärkere Gegenwind könnte allerdings von fundamentaler Seite her kommen, insbesondere für die Aktie der Allianz. Die nämlich ist für 2026 mit einem KGVe von 15,5 und von 14,5 für 2027 bewertet. Das liegt deutlich über dem 10-Jahres-Mittel von 12,0 sowie über dem Branchendurchschnitt von 11,1. Hier bietet die Münchner Rück mit Gewinnvielfachen von 11,2 und 11,6 für dieses und das kommende Jahr den besseren Deal. Auch diese KGVs sprechen jedoch dafür, dass die Aktie ihren Zenit vorläufig erreicht haben könnte. Ein Grund, zu verkaufen, ist das noch nicht, solange der Trend weiterläuft. Wachsende Vorsicht ist jedoch angebracht.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Max Gross

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen 20 Jahre Leidenschaft für Börse, davon fünf als Redakteur bei einem der führenden Anlegermagazine Deutschlands, haben Max Gross zu wallstreetONLINE geführt. Hier liegt ihm am Herzen, Anlegerinnen und Anlegern konkret handelbare Empfehlungen vor allem zu US-, Dividenden- und Value-Aktien an die Hand zu geben. Damit auf dem Weg zum langfristigen Vermögensaufbau auch Spaß und Nervenkitzel nicht zu kurz kommen, hat er sich darüber hinaus auf den Handel von Derivaten spezialisiert. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"