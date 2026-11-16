Sranan Gold - Neue Goldentdeckung auf Lawatino

Nur 300 Meter nordöstlich eines bereits mit Spitzenwerten von bis zu 101,5 Gramm Gold pro Tonne beprobten Areals stößt Sranan Gold (CSE: SRAN; FSE: P84) auf die nächste vielversprechende Goldstruktur. Bei Erkundungsarbeiten auf dem 18.468 Hektar großen Lawatino-Projekt im südamerikanischen Suriname wuschen Geologen aus verwittertem Gestein der neu identifizierten RB-Zone zahlreiche mit bloßem Auge sichtbare Goldkörner aus. Da die Struktur derselben geologischen Ausrichtung folgt wie die bisherigen Funde, verdichten sich die Hinweise auf ein weitläufiges primäres Goldsystem im Untergrund.

Sranan Gold stößt auf sichtbare Goldkörner in Quarzgängen der RB-Zone

Die Entdeckung der RB-Zone gelang im Zuge der systematischen Überprüfung bislang kaum erforschter Teilbereiche der Liegenschaft. Rund 300 Meter nordöstlich der bekannten Zone 101 identifizierte das Explorationsteam mehrere parallel verlaufende Quarzgänge innerhalb stark verwitterter basaltischer Gesteine, sogenanntem Saprolit. Die Gangstrukturen erstrecken sich über Breiten von etwa zwei bis drei Metern und führen neben fein verteiltem Pyrit auch massive Pyritansammlungen mit Abmessungen von bis zu zehn mal vier Zentimetern.

Besonders aufschlussreich verliefen erste Waschproben des verwitterten Materials, bei denen zahlreiche sichtbare Goldkörner gewonnen wurden. Zwar erlauben visuelle Goldfunde noch keine belastbaren Rückschlüsse auf die tatsächlichen Metallgehalte, die wahren Mächtigkeiten oder die räumliche Kontinuität des Vorkommens, doch liefern sie einen klaren geologischen Richtungsweiser. Entnommene Gesteinsproben befinden sich bereits auf dem Weg zum unabhängigen Labor Filab in Paramaribo, dessen Analyseergebnisse innerhalb von vier bis fünf Wochen erwartet werden. Parallel dazu haben Baggerarbeiten zur Anlage von Schürfgräben begonnen, um die genaue Orientierung und Ausdehnung der Quarzgänge freizulegen und repräsentativere Proben zu gewinnen.

Hochgradige Befunde auf Zone 101 und Bodoe stützen den Strukturtrend

Mit der RB-Zone verzeichnet Sranan Gold bereits den dritten Treffer seiner laufenden Feldkampagne auf Lawatino. Zuvor hatte das Unternehmen die rund 1,5 Kilometer voneinander entfernten Zielgebiete 101 und Bodoe abgegrenzt, die auf einer gemeinsamen nordwest-südöstlich streichenden Struktur liegen. Während selektive Gesteinsproben – die naturgemäß nur punktuellen Aufschluss über die Vererzung geben – im Juli 2026 Spitzenwerte von bis zu 101,5 g/t Gold in Zone 101 sowie 15,73 g/t Gold auf Bodoe lieferten, bestätigte eine im Oktober veröffentlichte Kanalprobe auf Zone 101 eine zusammenhängende Mineralisierung von 20,89 g/t Gold über drei Meter Länge.

Da auch die Quarzgänge der neuen RB-Zone von Nordwest nach Südost verlaufen, folgen sie exakt diesem übergeordneten Strukturtrend. Sranan Gold prüft nun gezielt, ob ein unmittelbarer geologischer Zusammenhang zwischen RB und der benachbarten Zone 101 besteht. Eine durchgehende Verbindung ist bislang ebenso wenig nachgewiesen wie die konkreten Goldgehalte auf RB, über die erst die ausstehenden Laboranalysen Aufschluss geben werden.

Systematische Exploration entlang der Central Guiana Shear Zone bis zum Bohrstart 2027

Regional betrachtet liegt Lawatino im Südosten Surinames entlang der Central Guiana Shear Zone – einer bedeutenden tektonischen Störungszone, die auch die Mineralisierungen auf benachbarten Projekten prägt. Unmittelbar östlich grenzt das Antino-Projekt von Founders Metals an, während sich im weiteren Umfeld das Sela-Creek-Projekt von Miata Metals befindet. Auch wenn geologische Parallelen in der Nachbarschaft noch keine Garantie für gleichartige Lagerstätten auf Lawatino bieten, liefern sie wertvolle Orientierungspunkte für die Zieldefinition.

Auf der eigenen Liegenschaft zeugen zahlreiche historische Spuren alluvialer Goldgewinnung vom langjährigen Abbau an der Oberfläche. Sranan Gold richtet seine Arbeiten nun konsequent darauf aus, die primären Goldquellen im darunterliegenden Festgestein aufzuspüren. Laut CEO Oscar Louzada wurde der Großteil des 18.468 Hektar großen Konzessionsgebiets bislang noch nie systematisch untersucht. Die laufenden Kartierungen, Schürfgräben und Laborauswertungen sollen die aussichtsreichsten Zonen priorisieren, um das geplante Jungfern-Bohrprogramm im Jahr 2027 auf eine fundierte Datenbasis zu stellen.

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