67 Prozent mehr E-Autos! Kanadas Automarkt erlebt eine Überraschung

Kanadas Automarkt erlebt einen überraschend kräftigen Aufschwung. Im September wurden deutlich mehr Neuwagen verkauft als im Vorjahr. Besonders stark entwickelte sich der Markt für Elektroautos und Plug-in-Hybride, deren Absatz um fast 67 Prozent nach oben schoss. Für internationale Autobauer ist das ein positives Signal – und ein Hinweis darauf, dass die Elektromobilität in Nordamerika keineswegs überall an Schwung verliert.

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E-Auto-Verkäufe explodieren um 66,6 Prozent

Nach Angaben der kanadischen Statistikbehörde Statistics Canada wurden im September insgesamt 180.457 Neufahrzeuge verkauft. Das entspricht einem Anstieg von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Noch stärker entwickelte sich der Verkaufswert: Die Einnahmen aus Neuwagenverkäufen stiegen um 10,8 Prozent. Damit legten die Umsätze deutlich schneller zu als die Zahl der verkauften Fahrzeuge.

Besonders auffällig ist die Entwicklung bei emissionsfreien Fahrzeugen. Insgesamt wurden 28.490 Elektroautos und Plug-in-Hybride verkauft, ein Plus von 66,6 Prozent gegenüber September 2025.

Ihr Anteil am gesamten Neuwagenmarkt stieg dadurch von 10,1 auf 15,8 Prozent. Mittlerweile gehört damit fast jedes sechste neu verkaufte Fahrzeug in Kanada zu dieser Kategorie.

Neue Kaufprämien befeuern die Nachfrage

Ein wesentlicher Grund für die Erholung dürfte die staatliche Förderung sein. Seit Februar 2026 unterstützt Kanada den Kauf bestimmter Elektrofahrzeuge wieder mit Zuschüssen.

Im Rahmen des Electric Vehicle Affordability Program können Käufer batterieelektrischer Fahrzeuge bis zu 5.000 kanadische Dollar erhalten. Bei Plug-in-Hybriden beträgt die Förderung bis zu 2.500 kanadische Dollar.

Das Programm umfasst insgesamt 2,275 Milliarden kanadische Dollar über fünf Jahre und soll die Anschaffung elektrifizierter Fahrzeuge erschwinglicher machen.

Die Wirkung zeichnet sich bereits seit Monaten ab. Im Juli stiegen die Verkäufe emissionsfreier Autos um 36 Prozent, im August um 55,1 Prozent und im September nun um 66,6 Prozent.

Allerdings ist das starke Wachstum auch auf einen niedrigen Vergleichswert zurückzuführen. Im vergangenen Jahr war der kanadische Elektroautomarkt nach dem Auslaufen früherer Fördermaßnahmen erheblich eingebrochen.

Auch Verbrenner profitieren vom Aufschwung

Der positive Trend beschränkt sich nicht auf Elektrofahrzeuge. Die Verkäufe klassischer Pkw legten im September um 15,4 Prozent zu. Bei der breiteren Fahrzeugkategorie der leichten Nutzfahrzeuge einschließlich SUVs und Pick-ups betrug das Wachstum 5,9 Prozent.

Damit zeigt sich eine Erholung auf breiter Front. Die steigenden Verkaufswerte könnten zudem darauf hindeuten, dass Käufer verstärkt höherpreisige Fahrzeuge wählen oder höhere Durchschnittspreise bezahlen.

Welche Auto-Aktien könnten profitieren?

Für Hersteller wie Tesla, General Motors, Ford, Volkswagen und Hyundai ist der kanadische Markt weiterhin interessant. Besonders Unternehmen mit einem attraktiven Elektroautoangebot und förderfähigen Modellen könnten von der Nachfrageerholung profitieren.

Allerdings gibt die Statistik keine Auskunft darüber, welche Hersteller konkret die größten Marktanteile gewonnen haben.

Für die Aktien entscheidend wird deshalb sein, ob sich der Absatzboom fortsetzt und sich die höheren Verkaufszahlen auch in steigenden Gewinnen niederschlagen.

Fazit: Kanada sendet ein positives Signal

Der kanadische Automarkt gewinnt deutlich an Dynamik. Besonders der kräftige Anstieg bei Elektroautos zeigt, wie stark staatliche Kaufanreize die Nachfrage beeinflussen können. Für internationale Autobauer eröffnet das zusätzliche Absatzchancen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob der Aufschwung auch bei sinkenden Förderbeträgen Bestand hat. Bereits 2027 sollen die Zuschüsse schrittweise reduziert werden.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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