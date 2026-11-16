Tesla-Ausbau in Deutschland: Jetzt greift Musk tief in die Tasche

"Damit schaffen wir die Grundlage für die weltweit technologisch fortschrittlichste Tesla-Fabrik hier in Grünheide", erklärte das Unternehmen laut dpa. Im Zuge des Ausbaus sucht Tesla mehrere Hundert neue Mitarbeiter für die Bereiche Bau und Fertigungsplanung.

Der US-Elektroautobauer Tesla plant einen milliardenschweren Ausbau seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin. Dafür will das Unternehmen von Elon Musk insgesamt 3 Milliarden Euro investieren. Im Mittelpunkt steht ein neues Produktionsgebäude, in dem künftig bis zu eine Million sogenannte Cybercabs entstehen können. Die fahrerlosen Fahrzeuge sollen als Robotaxis Menschen befördern.

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Tesla plant Produktionsstart für 2029

Der Zeitplan steht bereits: Im ersten Halbjahr 2027 sollen die Bauarbeiten beginnen. Die Produktion ist für 2029 vorgesehen. Einen entsprechenden Genehmigungsantrag will Tesla noch in diesem Jahr einreichen. Dieser basiert auf einem bereits 2023 gestellten Antrag für das Gesamtvorhaben.

Die Investitionssumme umfasst neben dem neuen Produktionsgebäude auch weitere Nebengebäude und eine zusätzliche Anlage zur Abwasserbehandlung.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) begrüßt die Entscheidung. "Das ist ein großer Tag für Brandenburg und ein starkes Signal für den Industriestandort Deutschland", erklärte er. Der Ausbau mache Grünheide zu einem noch wichtigeren Standort der internationalen Automobilindustrie.

Tesla stellt wieder mehr Mitarbeiter ein

Die Ausbaupläne hatte Tesla trotz eines zwischenzeitlichen Absatzeinbruchs nicht aufgegeben, allerdings zunächst von einer besseren Marktlage abhängig gemacht. Zuletzt zog die Nachfrage wieder an. Auch die Beschäftigtenzahl steigt wieder.

Nach Angaben des Unternehmens arbeiteten im Oktober 12.600 Menschen in der Fabrik, die im März 2022 eröffnet wurde. Zwischenzeitlich war die Zahl unter 11.000 gesunken. In den vergangenen Monaten stellte Tesla bereits 2.000 zusätzliche Mitarbeiter ein.

Zudem will der Autobauer die Produktion auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche steigern. Das entspricht rund 375.000 Autos im Jahr. Auch die Batteriezellfertigung soll in Grünheide wachsen.

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Fazit: Die Börse bleibt skeptisch

Tesla setzt trotz zwischenzeitlicher Absatzprobleme auf den Standort Grünheide. Mit der Milliardeninvestition könnte das Werk künftig eine zentrale Rolle bei der Produktion autonomer Robotaxis spielen. Ob die Investition das Vertrauen der Anleger stärken kann, bleibt abzuwarten. Zumindest am Montag reagiert die Börse verhalten: Die Tesla-Aktie gibt rund 2,6 Prozent auf etwa 380 US-Dollar nach.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 343,0EUR auf Tradegate BSX (16. November 2026, 16:21 Uhr) gehandelt.

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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