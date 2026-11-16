Der wO USA Ind. 30 steht aktuell (15:59:50) bei 52.130,16 PKT und fällt um -0,36 %.

Top-Werte: Nike (B) +1,73 %, PepsiCo +1,47 %, PayPal +1,02 %, Pfizer +0,99 %, Microsoft -0,07 %

Flop-Werte: Anthropic PBC Registered (A) -7,94 %, IonQ -5,56 %, SanDisk Corporation -4,17 %, Bloom Energy (A) -4,08 %, Intel -3,74 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:30) bei 27.484,02 PKT und fällt um -1,65 %.

Top-Werte: Ferrovial +2,17 %, Adobe +2,03 %, Starbucks +1,91 %, Honeywell Aerospace +1,84 %, AppLovin Registered (A) +1,82 %

Flop-Werte: Lumentum Holdings -6,05 %, Monolithic Power Systems -5,69 %, KLA Corporation -4,65 %, Astera Labs -4,42 %, Arm Holdings -4,39 %

Der wO USA All Ind. 500 steht aktuell (15:59:40) bei 7.485,18 PKT und fällt um -0,98 %.

Top-Werte: USA Rare Earth Registered (A) +27,84 %, Tyson Foods (A) +10,30 %, Campbell Soup +4,42 %, Southwest Airlines +3,98 %, United Airlines Holdings +3,70 %

Flop-Werte: Cerebras Systems Registered (A) -9,40 %, AXT -9,29 %, Anthropic PBC Registered (A) -7,94 %, Semtech -7,53 %, Galaxy Digital Registered (A) -7,52 %

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