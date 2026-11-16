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    Cerebras Systems Registered (A): Kurs bricht trotz kräftigem Wochenplus ein

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    Cerebras Systems Registered (A) sackt um 9,40 % ab, während auch andere große Technologiewerte nachgeben.

    Spotlight - Cerebras Systems Registered (A): Kurs bricht trotz kräftigem Wochenplus ein
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Zwischenzeitlich verliert Cerebras Systems Registered (A) sogar 17,44 % und grenzt das Minus anschließend deutlich ein. Auf Wochensicht bleibt die Aktie mit 40,61 % im Plus. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser für den Kursrutsch liegen zunächst nicht vor.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Cerebras Systems Registered (A) Aktie am 16.11.2026

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cerebras Systems Registered (A) Aktie damit um +40,61 % teurer geworden.

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    Während Cerebras Systems Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,98 %. Damit gehört Cerebras Systems Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Cerebras Systems Registered (A)

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,94 %. Amazon notiert im Minus, mit -1,49 %. Alphabet notiert im Minus, mit -2,12 %. Intel verliert -5,23 % NVIDIA notiert im Minus, mit -1,35 %.

    Cerebras Systems Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +40,61 %
    Stand: 16.11.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Cerebras Systems Registered (A) Aktie

    Es gibt 112 Mio. Cerebras Systems Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,04 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 16.11. - US Tech 100 schwach -1,65 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Cerebras Systems Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Cerebras Systems Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cerebras Systems Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Cerebras Systems Registered (A)

    -6,02 %
    +13,09 %
    -26,44 %
    -54,81 %
    -67,16 %
    ISIN:US15675D1037WKN:A40RUX
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