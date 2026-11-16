Der Dieselpreis sei laut Geschäftsführerin von durchschnittlich 1,75 Euro am 1. März 2026 auf 2,24 Euro gestiegen.

Das Unternehmen betreibt Buslinien in Ludwigsburg, Kornwestheim und Umgebung. Rund 250 Arbeitsplätze sind jetzt betroffen.

Im November meldete das Traditionsunternehmen LVL Jäger aus Ludwigsburg Insolvenz in Eigenverwaltung an.

Diese Mehrkosten hätten nicht auf die Fahrpreise umgelegt werden können. Zusätzlich belasteten Personal-, Energie- und Mietkosten das Unternehmen. Die Dieselpreise waren nicht der alleinige Insolvenzgrund, aber ein ausdrücklich genannter Faktor.

Im April hat die Spedition Betz International ihre Tore schließen müssen. Rund 140 Beschäftigte sind betroffen. Das Unternehmen führte für die Pleite eine massive Kostenexplosion an.

Neben den anhaltend hohen Dieselpreisen belasteten eine schwache Konjunktur, niedrige Margen und ein intensiver Wettbewerb die Geschäfte, so der Logistiker.

Im Mai 2026 ging mit Euba Logistic aus Angermünde ein weiteres Logistikunternehmen pleite.

Die Spedition hatte bereits in Elektro-Lkw investiert und nutzte dafür selbst erzeugten Solarstrom.

Trotzdem musste es Insolvenz anmelden. Die Wirtschaftskrise und explodierende Dieselpreise nannte das Unternehmen als Belastungsfaktoren.

Viele Spediteure kämpfen ums Überleben

"Die Unternehmen müssen die gestiegenen Kosten zunächst vorfinanzieren. Das bringt viele Betriebe in Liquiditätsschwierigkeiten", warnt Marcus Hover vom Logistik-Branchenverband VVWL (Verbands Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen) im September im WDR.

Hover berichtet von zahlreichen Betriebsschließungen und steigenden Insolvenzzahlen. Die hohen Dieselpreise seien für manche Unternehmen existenzbedrohend.

Ausländische Speditionen tanken beispielsweise in Polen günstiger und können dadurch deutsche Anbieter unterbieten. Wenn deutsche Speditionen höhere Frachtraten verlangen, schreiben manche Auftraggeber die Aufträge neu aus und vergeben sie an günstigere Wettbewerber.

Kreditversicherer warnt vor Insolvenzwelle

Atradius, das weltweit zweitgrößte Kreditversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Amsterdam, warnte bereits im Mai 2026 vor einem deutlichen Anstieg der Insolvenzen in der Transportbranche.

Besonders alarmierend: Jedes vierte kleine und mittelständische Unternehmen sei akut gefährdet. Als Ursachen nennt Atradius auch die hohen Dieselpreise, schwache Margen, steigende Personalkosten und den wachsenden Wettbewerbsdruck.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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Krischan Orth

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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