Top & Flop im TecDAX: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 16.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -5,48 %
Performance 1M: -7,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,93 %
Performance 1M: -8,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,01 %
Performance 1M: -20,87 %
Tagesperformance: -3,12 %
Performance 1M: -7,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,77 %
Performance 1M: -0,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,61 %
Performance 1M: +5,64 %
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Tagesperformance: -2,37 %
Performance 1M: +5,84 %
Tagesperformance: -2,30 %
Performance 1M: -17,11 %
Tagesperformance: -2,24 %
Performance 1M: -26,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Ottobock (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,20 %
Performance 1M: -31,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,11 %
Performance 1M: -12,84 %