🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um gestiegene Umsätze, eine angehobene EBITDA-Prognose und den hohen Auftragsbestand bei SMA Solar. Der Auftragseingang überraschte jedoch nicht, größere Rechenzentrumsaufträge werden erst ab 2027 erwartet. Die Aktie steht nach Verkäufen unter der 200-Tage-Linie und testet bei 47 Euro eine wichtige Unterstützung. Die Bewertung gilt als attraktiv; zudem werden Markt- und EEG-Risiken diskutiert.