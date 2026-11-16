🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung von rund 5 % nach den Jahreszahlen: Der Umsatz stieg um 12 % auf 16,4 Mrd. Euro, der Gewinn um 49 % auf 1,51 Mrd. Euro. Im Fokus stehen KI-Rechenzentren als Wachstumstreiber, erwartete Rekordergebnisse 2026/27 und die angekündigte Dividendenerhöhung. Diskutiert werden Einstiegschancen nach dem Kursanstieg, langfristiges Kurspotenzial und der technologische Fortschritt bei 300-mm-SiC-Wafern.