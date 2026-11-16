Top & Flop im Eurozone 50: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 16.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -2,83 %
Performance 1M: -7,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,55 %
Performance 1M: +5,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,54 %
Performance 1M: +0,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,52 %
Performance 1M: -16,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nokia (KI-generierte Zusammenfassung)
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