Jensen Huang weg, Vertrauen weg? Jetzt ziehen Analysten Konsequenzen
Nvidia unter Schock
Nvidia verliert weiter an Vertrauen und Analysten senken ihre Kursziele. Doch ausgerechnet jetzt könnte ein wichtiger Termin für eine Überraschung sorgen.
- Analysten senken Nvidia-Kursziele nach Rücktritt
- UBS hält Nvidias Produktstrategie weiter für intakt
- Nvidia-Zahlen könnten die Aktie wieder antreiben
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Nvidia bekommt an der Wall Street zunehmend Gegenwind. Zwei weitere Analystenhäuser haben ihre Kursziele für den Chipkonzern gesenkt. Hintergrund ist der überraschende Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang, der nach Berichten über mehrere außereheliche Affären sein Amt niedergelegt hat. Besonders schwer wiegt für Anleger offenbar der Verlust des bisherigen Vertrauensvorschusses für den Unternehmensgründer.
Analysten senken Kursziele deutlich
Die japanische Investmentbank Mizuho reduzierte ihr Kursziel für Nvidia von 250 auf 220 US-Dollar. Auch die Schweizer Großbank UBS wurde vorsichtiger und senkte ihre Prognose von 300 auf 240 US-Dollar. Beide Institute empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf beziehungsweise zur Übergewichtung.
Mizuho-Analyst Vijay Rakesh, laut TipRanks einer der zuverlässigen Analysten, sieht vor allem den Verlust des sogenannten Gründerbonus als Problem. Huang sei als globaler Netzwerker, wichtiger Vermittler von Geschäften im Bereich künstliche Intelligenz und zentraler Innovationstreiber wahrgenommen worden.
Der Rücktritt habe diesen Vertrauensvorschuss beschädigt. Seit dem Oktober-Hoch hat die Nvidia-Aktie laut Rakesh rund 32 Prozent verloren und damit deutlich stärker als der Halbleiterindex SOX, der im selben Zeitraum um 23 Prozent nachgab. Zudem könnte der Führungswechsel das Unternehmen für weitere 6 bis 7 Monate belasten. Auch die verstärkte Aufmerksamkeit der US-Regierung dürfte dabei eine Rolle spielen.
Die UBS sieht Produktstrategie nicht gefährdet
Trotz der Turbulenzen hält die UBS die Sorgen um Nvidias langfristige Entwicklung für übertrieben. Analyst Timothy Arcuri, ebenfalls nach TipRanks einer der zuverlässigsten Analysten, erwartet, dass die bestehende Produktstrategie weitgehend Bestand hat. Das gesamte Ökosystem sei auf den bisherigen Entwicklungsrhythmus ausgerichtet. Ein neuer Vorstandschef dürfte kaum riskieren wollen, durch grundlegende Änderungen die Wettbewerbsposition des Konzerns zu gefährden.
Allerdings sieht Arcuri mögliche Einschränkungen bei den neuen, besonders dicht bestückten Kyber-Racks. Diese könnten nach seiner Einschätzung vorerst vom Tisch sein.
Fazit: Quartalszahlen als möglicher Befreiungsschlag?
Die jüngsten Kursverluste könnten laut der UBS nur vorübergehend sein. Arcuri rechnet mit starken Geschäftszahlen, die der Aktie neuen Auftrieb geben könnten. Nvidia will seine Ergebnisse am Dienstag nach US-Börsenschluss veröffentlichen.
Der Führungswechsel belastet Nvidia und kostet den Konzern offenbar einen Teil seines bisherigen Vertrauensbonus. Die operative Entwicklung und die Produktstrategie gelten unter Analysten jedoch weiterhin als intakt. Entscheidend wird nun sein, ob Nvidia auch ohne Jensen Huang seine starke Marktposition behaupten kann – oder ob der Gründer doch an die Konzernspitze zurückkehrt.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
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