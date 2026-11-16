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    Arm Holdings: Zeitweise mehr als 7 % Kursverlust

    Spotlight

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    Arm Holdings verliert heute 5,39 % und weitet damit das Minus auf Monatssicht auf 27,60 % aus.

    Spotlight - Arm Holdings: Zeitweise mehr als 7 % Kursverlust
    Foto: Dongyu Xu - stock.adobe.com

    Zeitweise gerät Arm Holdings mit einem Kursminus von 7,03 % unter Druck. Auch in Asien verzeichnen Chipwerte deutliche Verluste. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser der Kursbewegung liegen zunächst nicht vor.

    Arm Holdings aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.11.2026

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Arm Holdings Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -33,82 % hinzunehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um +3,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,60 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Arm Holdings um +70,94 % gewonnen.

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    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,64 % geändert.

    Börsenstart USA - 16.11. - US Tech 100 schwach -1,65 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Zinsangst, Ölschwemme, Chipkrise: Diese Woche wird zur Zerreißprobe


    Nach dem Rekord über 27.000 Punkte holt der DAX Luft. Doch in Asien rauschen die Chipwerte ab, und am Dienstag schaut die ganze Börsenwelt auf einen einzigen Konzern. Auch die US-Notenbank sorgt für Spannung.

    Informationen zur Arm Holdings Aktie

    Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 172,27 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von Arm Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 50,58 %.

    Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,90 %
    1 Monat -27,60 %
    3 Monate -33,82 %
    1 Jahr +32,34 %
    Stand: 16.11.2026, 17:00 Uhr

    Arm Holdings Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Arm Holdings Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Arm Holdings Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Arm Holdings

    -6,48 %
    +3,23 %
    -27,27 %
    -34,83 %
    +32,45 %
    +213,73 %
    +169,33 %
    ISIN:US0420682058WKN:A3EUCD
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