Arm Holdings: Zeitweise mehr als 7 % Kursverlust

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Arm Holdings Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -33,82 % hinzunehmen.

Zeitweise gerät Arm Holdings mit einem Kursminus von 7,03 % unter Druck. Auch in Asien verzeichnen Chipwerte deutliche Verluste. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser der Kursbewegung liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um +3,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,60 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Arm Holdings um +70,94 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,64 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Nach dem Rekord über 27.000 Punkte holt der DAX Luft. Doch in Asien rauschen die Chipwerte ab, und am Dienstag schaut die ganze Börsenwelt auf einen einzigen Konzern. Auch die US-Notenbank sorgt für Spannung.

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 172,27 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Arm Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 50,58 %.

Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,90 % 1 Monat -27,60 % 3 Monate -33,82 % 1 Jahr +32,34 %

Arm Holdings Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 16.11.2026, 17:00 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der Arm Holdings Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Arm Holdings Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.