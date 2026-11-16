Aktien heute: Anthropic bricht ein, SMA Solar legt kräftig zu

Mit einem Minus von 11,90 Prozent auf 111,00 Euro verzeichnet Anthropic den stärksten Rückgang in dieser Aktienauswahl. Die Bewegung fällt in ein angespanntes Umfeld für US-Technologiewerte. Inflations- und Zinssorgen sowie Unsicherheit vor dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers belasten die Stimmung.

Inflations- und Zinssorgen belasten zum Wochenstart am 16. November 2026 die US-Technologiewerte. Der US Tech 100 verliert 1,64 Prozent, der wO USA Ind. 30 gibt um 0,46 Prozent nach. In Deutschland liegt der TecDAX mit 0,12 Prozent im Minus. Unter den Einzelwerten fallen vor allem die Verluste bei Anthropic sowie mehreren Chip- und KI-Aktien auf. Gegen den schwachen Markt steigen unter anderem SMA Solar, Adobe und Intuit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt vor dem für Mittwoch diskutierten IPO-Termin die Vorsicht. Teilnehmer rechnen mit weiterem Abgabedruck und warnen vor den Risiken eines Einstiegs in einem von hohen Erwartungen geprägten Umfeld. Daneben besteht Interesse an einer Zeichnung. Dabei spielen die erwartete Zuteilung und die bevorstehenden Nvidia-Zahlen eine Rolle.

Anthropic PBC Registered (A): 111,00€ (-11,90 %)

IonQ: Abwärtstrend verschärft sich

Der Abwärtstrend bei IonQ setzt sich fort. Die Aktie des Quantencomputer-Anbieters verliert 6,88 Prozent auf 24,350 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Minus 13,54 Prozent, innerhalb eines Monats sind es 19,41 Prozent.

Seit Jahresbeginn büßt der Titel 37,96 Prozent ein. Der heutige Rückgang erfolgt im schwachen US-Technologiehandel. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser ist nicht erkennbar.

IonQ: 24,350€ (-6,88 %)

Uranium Energy: Charttechnik beschäftigt das Forum

Bei Uranium Energy rückt nach weiteren Verlusten die Charttechnik in den Vordergrund. Im Forum geht es um die Auflösung einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation und die Frage, welche Kursbereiche nun relevant sind. Daneben diskutieren Teilnehmer über Energiespeicher und die Kapazitäten der Brennelementfertigung.

Die Aktie des Uranförderers fällt um 5,91 Prozent auf 5,6925 Euro. Auf Monatssicht summiert sich der Rückgang auf 21,59 Prozent, seit Jahresbeginn auf 43,57 Prozent. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Kursverlust gibt es nicht.

Uranium Energy: 5,6925€ (-5,91 %)

Arm Holdings: Chip-Schwäche trifft auf hohe Jahresgewinne

Die Schwäche der Chipwerte erfasst auch Arm Holdings. Der Anbieter von Prozessorarchitekturen verliert 5,39 Prozent auf 161,50 Euro. Zum belasteten Branchenumfeld gehören auch deutliche Rückgänge asiatischer Halbleiteraktien.

Auf Monatssicht liegt Arm inzwischen 27,60 Prozent im Minus. Dennoch bleibt seit Jahresbeginn ein Gewinn von 70,94 Prozent. Über eine Woche steht ebenfalls noch ein Plus von 3,90 Prozent.

Arm Holdings: 161,50€ (-5,39 %)

Monolithic Power Systems: Rückschlag nach starkem Wochenplus

Nach kräftigen Gewinnen auf Wochensicht gibt Monolithic Power Systems heute 5,05 Prozent auf 1.197,75 Euro ab. Der Spezialist für Stromversorgungs-Chips hält damit über eine Woche noch ein Plus von 11,89 Prozent.

Auch die Monatsbilanz bleibt mit 5,86 Prozent positiv. Seit Jahresbeginn gewinnt die Aktie 49,37 Prozent. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den heutigen Rückgang ist nicht erkennbar.

Monolithic Power Systems: 1.197,75€ (-5,05 %)

Bloom Energy: Deutliches Minus sorgt für Fragen

Ratlosigkeit prägt die Reaktion im wallstreetONLINE-Forum auf den Rückgang bei Bloom Energy. Im Mittelpunkt steht die Frage nach dem Grund für den deutlichen Tagesverlust. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser ist nicht erkennbar.

Der Brennstoffzellenanbieter verliert 5,01 Prozent auf 163,10 Euro. Innerhalb eines Monats beträgt das Minus 24,98 Prozent. Dem stehen ein Wochengewinn von 4,13 Prozent und ein Plus von 112,40 Prozent seit Jahresbeginn gegenüber.

Bloom Energy (A): 163,10€ (-5,01 %)

Bechtle: Niedrigeres Kursziel und Sorgen um den Cashflow

Eine bestätigte positive Analysteneinstufung stützt Bechtle heute nicht. MPCM belässt die Bewertung auf „Buy“, senkt das Kursziel aber von 47 auf 44 Euro. Analyst Yannik Siering verweist auf ein starkes drittes Quartal durch die öffentliche Hand und eine anhaltende Dynamik. Die Aktie fällt dennoch um 4,72 Prozent auf 32,33 Euro.

In der Forumsdiskussion steht dagegen die Kapitalbindung durch höhere Vorräte im Fokus. Teilnehmer beschäftigen sich mit dem negativen operativen Cashflow und erwarten teilweise einen zähen Kursverlauf. Andere betonen die Chancen durch die Digitalisierung der Verwaltung. Auf Monatssicht verliert Bechtle 8,33 Prozent, seit Jahresbeginn 26,22 Prozent.

Bechtle: 32,33€ (-4,72 %)

Nebius: Vorsicht nach kräftigen Monatsverlusten

Bei Nebius dominiert im Forum die Sorge vor weiteren Rückschlägen. Teilnehmer diskutieren mögliche Risiken durch strengere Prüfungen großer Rechenzentrumskunden und eine nachlassende Nachfrage. Auch die bevorstehenden Nvidia-Zahlen gelten in der Diskussion als wichtiger Stimmungstest. Einzelne Stimmen halten die Aktie dagegen für unterbewertet.

Der Cloud- und KI-Infrastrukturanbieter verliert 4,34 Prozent auf 97,69 Euro. Damit setzt sich der Rückgang fort: Über eine Woche beträgt das Minus 14,52 Prozent, über einen Monat 41,87 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von 34,05 Prozent. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für die heutige Bewegung gibt es nicht.

Nebius Group Registered (A): 97,69€ (-4,34 %)

Intel: Tagesverlust nach deutlicher Monatskorrektur

Der schwache Handel bei US-Technologiewerten belastet das Umfeld für Intel. Die Aktie verliert 4,29 Prozent auf 50,83 Euro. Inflations- und Zinssorgen prägen die Stimmung im Sektor.

Auf Monatssicht beträgt Intels Rückgang 40,82 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt die Aktie mit 60,34 Prozent im Plus. Die knappe Reaktion im Forum beschränkt sich auf den heutigen Kursverlust; eine weitergehende Einordnung steht dort nicht im Mittelpunkt.

Intel: 50,83€ (-4,29 %)

SpaceX: Kursminus trotz Zuversicht im Forum

Technischer Fortschritt und schwacher Aktienkurs sorgen bei SpaceX für gegensätzliche Reaktionen. Im wallstreetONLINE-Forum diskutieren Teilnehmer das erfolgreiche Auffangen des Starship-Raumschiffs beim Testflug und zeigen sich enttäuscht über den ausbleibenden Kursauftrieb. Zugleich bleiben langfristig zuversichtliche Stimmen präsent.

Die Aktie fällt um 3,16 Prozent auf 124,58 Euro. Auf Wochensicht bleibt ein Gewinn von 1,99 Prozent, während über einen Monat ein Minus von 8,23 Prozent steht. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den heutigen Rückgang ist nicht erkennbar.

SpaceX: 124,58€ (-3,16 %)

SMA Solar: Kräftiger Anstieg nach jüngster Schwäche

Mit einem Anstieg um 6,37 Prozent auf 48,10 Euro setzt sich SMA Solar an die Spitze der Gewinner dieser Auswahl. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser gibt es nicht.

Der Zuwachs gleicht die jüngsten Verluste nur teilweise aus. Über eine Woche liegt der Wechselrichteranbieter noch 5,91 Prozent im Minus, über einen Monat sind es 16,40 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Gewinn von 40,71 Prozent.

SMA Solar Technology: 48,10€ (+6,37 %)

Adobe: Deutliches Plus gegen den Markttrend

Gegen den schwachen US-Technologiehandel steigt Adobe um 3,30 Prozent auf 227,18 Euro. Ein konkreter unternehmensspezifischer Kurstreiber ist nicht erkennbar.

Der Softwareanbieter gewinnt auf Wochensicht 3,96 Prozent und liegt über einen Monat mit 0,68 Prozent leicht im Plus. Die Jahresbilanz bleibt mit minus 25,08 Prozent deutlich negativ.

Adobe: 227,18€ (+3,30 %)

Intuit: Erholung bei weiter hoher Jahreseinbuße

Die Erholung bei Intuit setzt sich mit einem Tagesplus von 2,87 Prozent auf 318,68 Euro fort. Der Finanzsoftwareanbieter gewinnt damit über einen Monat 7,95 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Plus von 2,37 Prozent.

Für den heutigen Anstieg gibt es keinen konkreten Auslöser. Trotz der jüngsten Erholung bleibt seit Jahresbeginn ein Verlust von 44,65 Prozent.

Intuit: 318,68€ (+2,87 %)

Starbucks: Aufwärtstrend setzt sich fort

Starbucks baut seine Gewinne aus. Die Aktie der Kaffeehauskette steigt um 2,75 Prozent auf 99,51 Euro und legt damit trotz des schwachen US-Marktumfelds zu. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser ist nicht erkennbar.

Der heutige Anstieg passt zur positiven Entwicklung der vergangenen Wochen. Auf Monatssicht gewinnt Starbucks 14,72 Prozent, seit Jahresbeginn 36,00 Prozent.

Starbucks: 99,51€ (+2,75 %)

HENSOLDT: Kursgewinn verbessert die Wochenbilanz

Für HENSOLDT geht es um 2,73 Prozent auf 81,73 Euro aufwärts. Der Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit kommt damit auf einen Wochengewinn von 4,36 Prozent. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für den Tagesanstieg gibt es nicht.

Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 1,86 Prozent. Seit Jahresbeginn gewinnt die Aktie 11,04 Prozent.

HENSOLDT: 81,73€ (+2,73 %)

Fazit

Die stärksten Verluste treffen heute Anthropic und mehrere Technologieaktien. SMA Solar führt die Gewinner dieser Auswahl an. Die längerfristige Entwicklung bleibt uneinheitlich: Einige Tagesverlierer weisen seit Jahresbeginn noch deutliche Gewinne auf, während die Erholung bei Adobe und Intuit die bisherigen Jahresverluste nur teilweise ausgleicht.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.