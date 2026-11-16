DAX ohne Schwung – Technologieaktien belasten, Zinsängste bremsen

Zusätzliche Ernüchterung liefern die jüngsten amerikanischen Konjunkturdaten. Der heute veröffentlichte Empire State Manufacturing Index ist erneut schwächer als erwartet ausgefallen. Die Zahlen verdeutlichen die weiterhin stark schwankende Auftragslage im industriellen Großraum New York und zeigen, dass die amerikanische Industrie noch keinen stabilen Wachstumspfad gefunden hat. Für die Anleger entsteht daraus ein schwieriges Spannungsfeld: Einerseits mehren sich die Hinweise auf eine nachlassende wirtschaftliche Dynamik, andererseits bleiben die Inflationsrisiken erhöht. Diese Kombination macht die geldpolitischen Perspektiven zunehmend unübersichtlich.

Gleichzeitig hinterlässt der anhaltende Verkaufsdruck bei den US-Technologiewerten inzwischen deutliche Spuren im deutschen Leitindex. Besonders die zuletzt stark gefragten Technologie- und KI-nahen Unternehmen gerieten unter Druck. Mit Infineon und Siemens Energy stehen heute zwei der bisherigen Börsenfavoriten auf der Verliererseite. Die Anleger reagieren zunehmend empfindlich auf die hohen Bewertungen im Technologiesektor und die wieder gestiegenen Zinsrisiken. Was in den vergangenen Wochen noch als langfristige Wachstumsfantasie für kräftige Kursaufschläge sorgte, wird nun deutlich kritischer hinterfragt. Die Unsicherheit an der Wall Street überträgt sich damit zunehmend auch auf den deutschen Aktienmarkt.

Für den DAX aber bleibt die Ausgangslage grundsätzlich konstruktiv, auch wenn die jüngste Aufwärtsbewegung vorerst ins Stocken geraten ist. Die zunehmende Nachfrage nach defensiven Unternehmen zeigt, dass die Anleger dem deutschen Aktienmarkt keineswegs den Rücken kehren. Sie werden lediglich vorsichtiger und suchen nach Geschäftsmodellen, die auch bei höheren Zinsen und einer schwächeren Konjunktur stabile Erträge versprechen. Die Marke von 27 000 Punkten bleibt damit zwar in Reichweite, für einen erneuten Angriff fehlt derzeit jedoch der entscheidende Rückenwind. Solange die amerikanischen Technologiewerte unter Verkaufsdruck stehen und die Zinsängste das Handelsgeschehen bestimmen, dürfte sich der DAX mit einer Fortsetzung seiner Rekordjagd schwertun.

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