Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.11.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.860,27USD pro Feinunze und notiert damit -0,62 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 46,94USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,72 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 93,36USD und verzeichnet ein Minus von -3,25 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 85,36USD und verzeichnet ein Minus von -4,04 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 978,36 USD -3,56 % Platin 1.451,04 USD -2,58 % Aluminium 3.022,70 USD -0,11 % Erdgas 3,129 USD -2,61 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -4,04 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.11.26, 17:29 Uhr.