Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.11.2026
Rohstoffpreise Überblick
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.860,27USD pro Feinunze und notiert damit -0,62 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 46,94USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,72 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 93,36USD und verzeichnet ein Minus von -3,25 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 85,36USD und verzeichnet ein Minus von -4,04 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|978,36USD
|-3,56 %
|Platin
|1.451,04USD
|-2,58 %
|Aluminium
|3.022,70USD
|-0,11 %
|Erdgas
|3,129USD
|-2,61 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -4,04 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.11.26, 17:29 Uhr.