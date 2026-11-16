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    Amerika baut immer billiger – ist das die Lösung für Deutschlands Wohnungsnot?

    Wohnen wird unbezahlbar

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    Die USA bauen immer mehr günstige Holzrahmenhäuser. Könnte serieller Wohnungsbau auch Deutschlands Wohnungsnot lindern?

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    Wohnen wird unbezahlbar - Amerika baut immer billiger – ist das die Lösung für Deutschlands Wohnungsnot?
    Foto: wO

    Wer in den USA ein Eigenheim erstehen will, hat es nicht leicht. Die Hypotheken-Zinsen pendeln um 7 Prozent, Hunderttausende Bauarbeiter fehlen und die Kaufpreise bestehender Immobilien sind so hoch wie nie zuvor. Um es Interessenten dennoch zu ermöglichen, ihren Traum vom American Dream zu erfüllen, werden Baufirmen immer kreativer bei der Bauweise.

    Zunehmend setzen die Konzerne auf kostengünstige Materialien und standardisierte Bauverfahren. Während massive Ziegelhäuser an Bedeutung verlieren, dominieren Holzrahmenkonstruktionen, die sich deutlich schneller errichten lassen. 2025 hatten nur noch 16,8 Prozent aller neu begonnenen Einfamilienhäuser in den USA eine Fassade aus Ziegeln oder Ziegelverblendungen. 2012 war es noch fast ein Viertel, zeigen Daten des Bauverbands NAHB. Stattdessen dominieren Vinylverkleidungen, Putz und Faserzement.

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    Der Wandel begann bereits nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals benötigten Millionen Amerikaner schnell bezahlbaren Wohnraum. Holzrahmenhäuser ließen sich industriell vorfertigen und erheblich schneller errichten als massive Ziegelhäuser. Heute sind rund 94 Prozent der neu fertiggestellten amerikanischen Einfamilienhäuser Holzrahmenbauten. Der Kostendruck beschleunigt die Suche nach günstigen Lösungen zusätzlich.

    Laut US Census Bureau erreichte der Medianpreis verkaufter bestehender Immobilien im Juni den höchsten Wert aller Zeiten. Der Preis für Neubauten sank hingegen um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 400.400 US-Dollar. Hohe Hypothekenzinsen, teure Grundstücke und steigende Arbeitskosten zwingen Bauunternehmen, stärker auf den Preis zu achten. Die scharfe Zuwanderungspolitik der Trump-Regierung hat die Lohnkosten nur weiter nach oben getrieben. Kleinere Häuser, einfachere Ausstattung und standardisierte Konstruktionen sollen Käufer zurücklocken.

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    Hinzu kommt der Fachkräftemangel. Maurer sind teuer und vielerorts schwer zu finden. Holzrahmenkonstruktionen lassen sich dagegen schneller montieren und mit weniger spezialisierten Arbeitskräften errichten. Dabei müssen diese Holzhäuser keineswegs schlechter sein. Bei der Wärmedämmung können sie problemlos mit massiven Ziegelhäusern mithalten. Dämmmaterial lässt sich direkt in die Wandkonstruktion integrieren.

    Nachteile bestehen vor allem beim Brandschutz und bei der geringeren Wärmespeicherung. Massive Wände können Temperaturschwankungen besser abfedern. Auch beim Schallschutz und gegenüber Feuchtigkeit können Holzkonstruktionen höhere Anforderungen an die Ausführung stellen. Bei Tornados entscheidet dagegen nicht allein das Material. Gut verankerte Holzhäuser können hohen Windlasten widerstehen, während unzureichend verstärkte Ziegelwände ebenfalls einstürzen können.

    Auch Deutschland steht unter enormem Druck. 2025 wurden laut Statistischem Bundesamt lediglich 206.600 Wohnungen fertiggestellt, 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Das war der niedrigste Wert seit 2012. Gleichzeitig lagen zum Jahresende rund 760.700 genehmigte, aber noch nicht fertiggestellte Wohnungen im Bauüberhang. Die durchschnittliche Zeit von der Genehmigung bis zur Fertigstellung stieg seit 2020 von 20 auf 27 Monate. Könnte der amerikanische Holzrahmenbau helfen, diesen Engpass zu beseitigen?

    Eine Untersuchung des Umweltbundesamtes zeigt, dass der Kostenvorteil keineswegs selbstverständlich ist. In einer Modellrechnung kostet ein Einfamilienhaus in Holzrahmenbauweise rund 205.000 Euro. Ein vergleichbares Ziegelhaus kommt auf 206.000 Euro. Eine Konstruktion aus Kalksandstein mit zusätzlicher Dämmung ist mit 187.000 Euro sogar günstiger. Die Werte beziehen sich auf modellierte Bauinvestitionen bei gleichem Energiestandard, nicht auf komplette Immobilien einschließlich Grundstück. Der entscheidende Vorteil liegt deshalb weniger im Material als in der industriellen Fertigung.

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    Das macht Unternehmen wie Dürr interessant, die auf industrielle Holzhausfertigung spezialisiert sind. Hinzu kommt Steico, ein Spezialist für Holzbausysteme und Dämmstoffe, während Konzerne wie Vonovia von Kostensenkungen durch den seriellen Wohnungsbau profitieren können. In den USA zählen Builders FirstSource, ein Spezialist für vorgefertigte Bauelemente, Louisiana-Pacific, die Platten und Fassaden für Holzrahmenhäuser fertigen, und Simpson Manufacturing, die in Verbindungs- und Sicherheitstechnik tätig sind, zu den wichtigsten Playern. Hinzu kommt der Baukonzern D.R. Horton, der von den Skaleneffekten beim Hausbau profitieren könnte.

    Beim seriellen und modularen Bauen werden Wände, Decken oder ganze Wohnmodule in Fabriken hergestellt und anschließend auf der Baustelle montiert. Das verkürzt Bauzeiten und reduziert den Arbeitsaufwand vor Ort. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW hat bereits eine Rahmenvereinbarung für entsprechende Projekte geschaffen. Die angebotenen Baukosten liegen zwischen 2.370 und 4.370 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, mit einem Median von rund 3.200 Euro.

    Die Angebote umfassen Holz-, Beton- und Hybridbauweisen. Bei größeren Stückzahlen sind zusätzliche Einsparungen möglich. Allerdings bleiben teure Grundstücke, hohe Finanzierungskosten und komplizierte Genehmigungsverfahren zentrale Hindernisse. Hinzu kommen unterschiedliche Bauvorschriften und fehlende Skaleneffekte.

    Neue Impulse für den seit Jahrzehnten gelähmten Wohnungsbau sind dringend notwendig. Die amerikanische Entwicklung zeigt damit vor allem, dass billigere Materialien nicht unbedingt eine Ersparnis mit sich bringen müssen. Standardisierte Entwürfe, industrielle Vorfertigung und schnellere Bauprozesse hingegen könnten auch Deutschlands Wohnungsbau endlich etwas voranbringen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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