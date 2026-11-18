Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 18.11.2026, 5:32 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ein hoher Goldpreis schafft Spielraum für die Entwicklung neuer Minen. Bei Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) untermauern neue Bohrdaten und ein positiver Zwischenbescheid für Diamba Sud die Wachstumspläne. Gleichzeitig zeigen die am 4. November vorgelegten Quartalszahlen die finanzielle Leistungsfähigkeit des laufenden Betriebs. Als nächster wichtiger Schritt steht die endgültige Abbaulizenz für Diamba Sud aus.5,6

Die operative Basis bilden Séguéla in Côte d’Ivoire, Lindero in Argentinien und die polymetallische Caylloma-Mine in Peru. Im dritten Quartal entstanden zusammen 69.665 Goldäquivalentunzen (GEO), nach neun Monaten waren es 214.754 GEO. Fortuna hält die Jahresprognose von 281.000 bis 305.000 GEO weiterhin für erreichbar.1,6

Diamba Sud: Bohrungen erweitern die Perspektive

Am 13. Oktober meldete Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) neue Ergebnisse von Southern Arc und Kassasoko auf dem Goldprojekt Diamba Sud. Zu den Abschnitten bei Southern Arc zählen 7,8 Gramm Gold je Tonne über eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 12,8 Meter in DSR1128 ab 103 Meter Bohrlochtiefe. DSR1149 lieferte 3,9 g/t Gold über eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 40,8 Meter ab 228 Meter.

Quelle: Fortuna Mining

Die Ergebnisse stammen aus Arbeiten, die gezielt Mineralisierung außerhalb der bisherigen Tagebauplanungen untersuchen. Nach dem vorherigen Explorationsupdate vom Februar kamen bei Southern Arc 196 Bohrungen mit insgesamt 36.592 Metern hinzu. Eine Reservenerhöhung ist damit noch nicht nachgewiesen: Dafür müssen die Daten in geologische Modelle, technische Bewertungen und aktualisierte Schätzungen einfließen.2

Lindero: Potenzial unterhalb des bisherigen Tagebaus

Die Meldung vom 20. Oktober richtet den Blick auf die bestehende Lindero-Mine. In Bohrung LDH-272 wurden 0,96 g/t Gold über 350 Meter Bohrlänge ab Oberfläche ermittelt. Darin enthalten sind 98 Meter mit 0,91 g/t Gold unterhalb des aktuellen Tagebauentwurfs. Es handelt sich um Bohrlängen; eine spezifische wahre Mächtigkeit lässt sich laut Fortuna für diese Porphyrmineralisierung nicht angeben.3

Quelle: Fortuna Mining

Das auf 31 Diamantbohrungen und 8.534 Meter erweiterte Programm soll unter anderem abgeleitete Ressourcen unterhalb der bisherigen Planung besser absichern. Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) arbeitet an einem aktualisierten Blockmodell und Tagebauentwurf, die bis Jahresende fertiggestellt werden sollen. Darauf sollen eine überarbeitete Minenplanung und eine aktualisierte Ressourcen- und Reservenschätzung aufbauen, die Fortuna im ersten Quartal 2027 veröffentlichen will.3

Bambadji: Erste Ergebnisse nahe der geplanten Anlage

Am 2. November folgten die ersten eigenen Bohrergebnisse vom Zielgebiet Kabewest auf Bambadji. Besonders auffällig ist FBRC0008 mit 1,9 g/t Gold über eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 64 Meter ab 19 Meter Bohrlochtiefe. FBRC0003 ergab 3,1 g/t über eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 24,2 Metern ab vier Meter. Kabewest liegt lediglich rund 2,3 Kilometer vom vorgesehenen Anlagenstandort von Diamba Sud entfernt. Das macht mögliche spätere Verarbeitungssynergien interessant.4

Quelle: Fortuna Mining

Die erste Phase umfasste 45 Bohrungen mit 10.524 Metern und ist Teil des bis Ende 2026 vorgesehenen Programms über 51.000 Meter auf Bambadji. Zum Meldungszeitpunkt lagen rund 70 Prozent der Analysen vor. Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) strebt eine erste Ressourcenschätzung der Kategorie Inferred, also abgeleitet, im ersten Quartal 2027 an, vorbehaltlich des Abschlusses und der Prüfung der technischen Arbeiten. Nach Kabewest wurden die sechs Bohrgeräte nach Wari und Latifa verlegt.4

Genehmigungen: Wichtiger Fortschritt, nächste Schritte offen

Ebenfalls am 2. November meldete Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) für Diamba Sud eine „Notice of Admissibility“. Nach Unternehmensangaben bestätigt das Bergbauministerium damit die Prüfung und regulatorische Konformität der Antragsunterlagen. Der Bescheid ist noch nicht die endgültige Abbaulizenz. Deren Erteilung erwartet Fortuna im vierten Quartal 2026. Parallel verhandelt das Unternehmen in fortgeschrittenem Stadium über eine neue Bergbaukonvention, die einen zehnjährigen Rahmen zur steuerlichen Stabilität schaffen soll; sie muss noch finalisiert und von der Regierung genehmigt werden.

Vorarbeiten laufen bereits: SENET wurde als Dienstleister für Engineering, Beschaffung und Baumanagement ausgewählt; für wichtige Ausrüstung mit langen Lieferzeiten, darunter die SAG-Mühle und den Primärbrecher, wurden Bestellungen erteilt und Anzahlungen geleistet. Die formelle Investitionsentscheidung will Fortuna nach Erhalt der Abbaulizenz treffen; davon hängt der vollständige Minenbau ab. Der aktuelle Ablaufplan sieht Inbetriebnahme, ersten Goldguss und Hochlauf für das zweite und dritte Quartal 2028 vor.5

Q3-Finanzen: Ertragskraft trotz Belastungen

Mit den Ergebnissen vom 4. November bezifferte Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) den Umsatz auf 293,4 Mio. US-Dollar und den zurechenbaren Gewinn der Aktionäre aus fortgeführten Aktivitäten auf 47,8 Mio. US-Dollar. Der operative Mittelzufluss nach Veränderungen des Working Capital betrug 112,4 Mio. US-Dollar. Das bereinigte EBITDA lag bei 165,0 Mio. US-Dollar, der bereinigte zurechenbare Gewinn bei 51,2 Mio. US-Dollar.

Fortuna wies 52,0 Mio. US-Dollar Free Cashflow nach Sach- und Projektinvestitionen sowie Leasingzahlungen gemäß Unternehmensdefinition aus. Akquisitionszahlungen sind in dieser Kennzahl nicht abgezogen. Der ebenfalls veröffentlichte Free Cashflow aus dem laufenden Geschäft von 90,8 Mio. US-Dollar ist eine weiter bereinigte Non-IFRS-Kennzahl: Zum Free Cashflow werden unter anderem 30,5 Mio. US-Dollar Wachstumsinvestitionen und 8,3 Mio. US-Dollar weitere Anpassungen hinzugerechnet.6

Zum 30. September verfügte Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) über 443,3 Mio. US-Dollar an Zahlungsmitteln und kurzfristigen Anlagen. Die nach Unternehmensdefinition berechnete Netto-Cash-Position betrug 259,9 Mio. US-Dollar; die ausgewiesene Liquidität einschließlich ungenutzter Kreditlinie, ohne Berücksichtigung von Akkreditiven, lag bei 593,3 Mio. US-Dollar. Zudem ermächtigte das Board das Management, für Diamba Sud vertragliche Verpflichtungen von insgesamt bis zu 250 Mio. US-Dollar über die Projektlaufzeit einzugehen. Diese Ermächtigung ist keine bereits vollständig geleistete Zahlung und ersetzt nicht die formelle finale Investitionsentscheidung.6,7

Séguéla: Kosten und Ausbau gehören zusammen betrachtet

Die konsolidierten All-in Sustaining Costs (AISC) stiegen im Quartalsvergleich von 2.157 auf 2.286 US-Dollar je verkaufter Goldäquivalentunze. Belastend wirkten unter anderem aktienbasierte Vergütungen und operative Störungen. Bei Séguéla beeinträchtigten die reduzierte Geräteverfügbarkeit eines Auftragnehmers und eine zeitweilige Blockade durch handwerkliche Bergleute den Betrieb. Laut Fortuna erreichten die Abbaumengen im September wieder die geplanten Werte. Die AISC liegen damit derzeit über der Jahresprognose; das Unternehmen führt dies vor allem auf externe Faktoren zurück und erwartet für das vierte Quartal eine höhere Produktion.

Parallel laufen die Arbeiten an der für 109 Mio. US-Dollar budgetierten Anlagenerweiterung. Sie soll den jährlichen Durchsatz auf 2,3 Mio. Tonnen erhöhen; Fertigstellung und Inbetriebnahme sind für das dritte Quartal 2028 vorgesehen. Zusammen mit dem Sunbird-Untertageprojekt soll sie die nächste Wachstumsphase tragen.6,7

Fazit: Fortuna Mining vor Meilensteinen

Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) hat in den letzten Monaten auf mehreren Ebenen Fortschritte vorgelegt: neue Bohrdaten im Senegal, zusätzliche Erkenntnisse unterhalb des Lindero-Tagebaus und einen wichtigen Zwischenschritt im Genehmigungsverfahren von Diamba Sud. Zugleich zeigen die Quartalszahlen, dass der laufende Betrieb Mittel für die weitere Entwicklung erwirtschaftet. Aus Explorationspotenzial muss nun wirtschaftlich nutzbares Erz, aus Genehmigungsfortschritten eine umsetzbare Mine werden.

Für die weitere Einordnung sind deshalb die endgültige Abbaulizenz und Investitionsentscheidung für Diamba Sud, die geplanten Ressourcen- und Reservenupdates sowie die Kostenentwicklung die nächsten entscheidenden Prüfsteine. Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) verbindet eine bestehende Produktionsbasis mit mehreren Entwicklungsmöglichkeiten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und redaktionelle Grundlage

1 07.10.2026: Fortuna reports third quarter 2026 production of 69,665 gold equivalent ounces and advances key growth initiatives

2 13.10.2026: Fortuna intersects 7.8 g/t gold over 12.8 meters at Southern Arc, Diamba Sud, and advances exploration at Bambadji, Senegal

3. 20.10.2026: Fortuna intersects 0.96 g/t gold over 350 meters at the Lindero Mine, Argentina

4. 02.11.2026: Fortuna intersects 1.9 g/t gold over 64 meters, confirming broad gold mineralization at Kabewest, Bambadji Project, Senegal

5. 02.11.2026: Fortuna Advances Diamba Sud Gold Project Permitting in Senegal

6. 04.11.2026: Fortuna Reports Results for the Third Quarter 2026; einschließlich Kennzahlenüberleitungen

7. 04.11.2026: Management’s Discussion and Analysis für die drei und neun Monate zum 30.09.2026; insbesondere S. 14–15, 22–36

Ergänzend: Q3 2026 Financial and Operational Results Webcast Presentation, November 2026

Ergänzender regulatorischer Querverweis: Fortuna Mining Corp., Form 6-K vom 05.11.2026, insbesondere Exhibit 99.2 (MD&A zum 30.09.2026). Titel-Bild: Fortuna Mining

Die verlinkten Unternehmensveröffentlichungen und die SEC-Einreichung stammen von Fortuna Mining Corp.; Abruf und Redaktionsstand: 12. November 2026. Unternehmensangaben und Planungen wurden redaktionell mit den Originalquellen abgeglichen. Die technische und finanzielle Prüfungstiefe ist nachfolgend erläutert.

Disclaimer und Offenlegungen

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Vergütung und Interessenkonflikte

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Bestätigte Positionen zum 12. November 2026

Nach der für diesen Beitrag am 12. November 2026 bestätigten Auskunft halten weder die SRC swiss resource capital AG noch der freie Journalist Aktien von Fortuna Mining Corp. Auch Long- oder Short-Zertifikate, Optionen oder sonstige Derivate auf Fortuna Mining Corp. werden von beiden nicht gehalten. Dies ist eine bestätigte Auskunft, keine unabhängige Depotprüfung. Sie erstreckt sich nicht automatisch auf andere natürliche oder juristische Personen. Der Emittent ist nicht mit 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Der Emittent hat den Beitrag vor Veröffentlichung nicht zur Durchsicht erhalten.

Quellen, Redaktionsstand und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 12. November 2026. Geplante Erstveröffentlichung: 17. November 2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich. Grundlage sind die oben einzeln bezeichneten öffentlichen Fortuna-Meldungen und das MD&A zum 30. September 2026. Die aktuelle Meldungsübersicht wurde am Redaktionsstichtag auf neuere Veröffentlichungen geprüft. Unternehmensangaben sind keine unabhängigen Quellen. Daten und Einheiten wurden redaktionell mit den Originalquellen abgeglichen; einfache Kennzahlenüberleitungen wurden rechnerisch nachvollzogen. SRC und Autor haben keine eigene Ressourcenschätzung, Bohrdatenprüfung im technischen Sinn, metallurgische Untersuchung, Machbarkeitsstudie oder unabhängige Unternehmensbewertung durchgeführt. Einordnungen und Schlussfolgerungen des Artikels sind redaktionelle Einschätzungen.

Technische Angaben und Qualified Persons

Technische Angaben beruhen auf den in den Quellen genannten Veröffentlichungen des Unternehmens nach NI 43-101. Für die Senegal-Explorationsmeldungen vom 13. Oktober und 2. November benennt Fortuna Paul Weedon, Senior Vice President Exploration, für die Lindero-Meldung, das Genehmigungsupdate und das MD&A Eric Chapman, Senior Vice President Technical Services, als Qualified Persons. Beide sind Mitarbeiter von Fortuna. Die betreffenden Explorationsmeldungen beschreiben die Datenprüfung sowie die Qualitätssicherung und Analytik. Diese Prüfung der Ursprungsinformationen ist keine Prüfung oder Freigabe dieses Artikels.

Bohrergebnisse, Ressourcen und Studien

Southern-Arc- und Kabewest-Intervalle sind als geschätzte wahre Mächtigkeiten wiedergegeben; Lindero-Intervalle sind Bohrlängen. Starttiefen bezeichnen Positionen entlang des Bohrlochs. Einzelne Bohrtreffer belegen keine wirtschaftlich abbaubare Mineralreserve. Für Kabewest ist die erste Inferred-Ressourcenschätzung zum Meldungsstand noch geplant, nicht bereits veröffentlicht. Für Diamba Sud liegt eine vom Unternehmen veröffentlichte Machbarkeitsstudie vor; die hier dargestellten neuen Treffer sind noch keine bestätigte Erweiterung der in der Studie zugrunde gelegten Reservenbasis. Inferred-Ressourcen besitzen eine geringere geologische Verlässlichkeit als Indicated- oder Measured-Ressourcen. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit.

Finanzkennzahlen und Goldäquivalente

Free Cashflow, Free Cashflow aus dem laufenden Geschäft, bereinigtes EBITDA, bereinigter zurechenbarer Gewinn, Netto-Cash-Position sowie AISC und weitere ergänzende Kennzahlen sind nach den Definitionen des Unternehmens zu verstehen. Non-IFRS-Größen und -Verhältniszahlen sind nicht standardisiert und können von ähnlich benannten Größen anderer Emittenten abweichen. Der operative Cashflow nach Working-Capital-Veränderungen beträgt für Q3 2026 112,4 Mio. US-Dollar; die Überleitung zu den beiden Free-Cashflow-Größen ist im Haupttext erläutert. Sie dienen der ergänzenden Einordnung der Mittelgenerierung und ersetzen weder den IFRS-Abschluss noch die Kapitalflussrechnung. Definitionen, Berechnungsgrundlagen, Vergleichswerte und Überleitungen stehen in Quelle6 im Abschnitt „Non-IFRS Financial Measures“ und in Quelle7 ab S. 22, insbesondere S. 34–36. Goldäquivalente hängen von den verwendeten Metallpreisrelationen ab und entsprechen keiner reinen Goldproduktion. Für die Q3-2026-Produktionsangabe nennt Fortuna folgende Preisbasis: 4.281 US-Dollar je Unze Gold, 62,70 US-Dollar je Unze Silber, 1.871 US-Dollar je Tonne Blei und 3.832 US-Dollar je Tonne Zink (Quelle [1], Fußnote 1). Für andere Berichtszeiträume und Prognosen können abweichende Preisannahmen gelten.

Zukunftsgerichtete Aussagen und wesentliche Risiken

Aussagen zu Genehmigungen, Bergbaukonventionen, finalen Investitionsentscheidungen, Bau und Inbetriebnahme, Durchsatz, Produktion, Kosten, Bohrprogrammen, Ressourcen-/Reservenupdates und möglichen Synergien sind zukunftsgerichtet. Sie beruhen auf den veröffentlichten Unternehmensplänen und unterstellen unter anderem rechtzeitige behördliche Entscheidungen, ausreichende Finanzierung und Liquidität, verfügbare Ausrüstung und Arbeitskräfte sowie technisch und wirtschaftlich umsetzbare Projektbedingungen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Für Diamba Sud stehen insbesondere die endgültige Abbaulizenz, die formelle Investitionsentscheidung und weitere erforderliche Genehmigungen aus.

Wesentliche Risiken sind erfolglose Exploration, abweichende Geologie oder Metallurgie, Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, Kostensteigerungen, Betriebsunterbrechungen und Konflikte mit lokalen Interessengruppen, Genehmigungs- und Umweltfragen, Bauverzögerungen, Lieferkettenprobleme, zusätzlicher Kapitalbedarf, Finanzierung und Verwässerung sowie politische, steuerliche und rechtliche Änderungen in den jeweiligen Ländern. Die Entwicklung neuer Erzquellen und die Einbindung in bestehende oder geplante Anlagen sind nicht garantiert. Ein vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Regulatorische Einordnung und Aktualität

Die Offenlegung von Auftrag, Vergütung und Interessen dient der Transparenz. Soweit der tatsächliche Inhalt und die Verbreitung eine Anlage- oder Anlagestrategieempfehlung begründen, sind insbesondere Art. 20 MAR, die Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 und die einschlägigen Pflichten der §§ 85 und 86 WpHG gesondert zu beachten. Für IR-Kommunikation mit entsprechendem Bezug zu British Columbia sind insbesondere Section 52 des dortigen Securities Act und die Auslegungshinweise in BC Notice 51-703 zu berücksichtigen. Weder die BaFin noch die British Columbia Securities Commission (BCSC), die SEC oder eine andere Aufsichtsbehörde oder Börse haben diesen Artikel geprüft oder gebilligt. Diese Hinweise ersetzen keine Prüfung der konkreten Veröffentlichung und weiterer gegebenenfalls betroffener Rechtsordnungen. Der Beitrag ist für den deutschsprachigen Onlinevertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz bestimmt. Er stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Kanada, den USA oder einer anderen Jurisdiktion dar; eine gezielte Ansprache von Personen in Jurisdiktionen, in denen Verbreitung oder Nutzung rechtswidrig wäre, ist nicht beabsichtigt.

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