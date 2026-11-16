Börsen im Minus: Alzchem springt fast 8 Prozent – Siemens rutscht ab

Entwicklung der Indizes

DAX: Telekom vorne, Siemens am Ende

MDAX: K+S legt zu, Bechtle gibt am stärksten nach

SDAX: Alzchem Group mit deutlichem Abstand vorn

TecDAX: SMA Solar Technology an der Spitze

wO USA Ind. 30: kleine Gewinne, deutliche Verluste

wO USA All Ind. 500: Tyson Foods führt Gewinner an

## Aktienmärkte im Minus: SDAX hält sich vergleichsweise stabil Die deutschen und US-amerikanischen Aktienindizes verzeichnen heute durchweg Verluste. Am deutlichsten gibt der wO USA All Ind. 500 nach, während der SDAX unter den sechs betrachteten Indizes die geringsten Abschläge aufweist. Der DAX steht aktuell bei 26.611,39 Punkten und verliert 0,75 Prozent. Damit fällt sein Rückgang stärker aus als bei den übrigen deutschen Auswahlindizes. Der MDAX notiert mit einem Minus von 0,65 Prozent bei 30.542,40 Punkten. Der TecDAX büßt 0,47 Prozent auf 4.061,59 Punkte ein. Vergleichsweise stabil zeigt sich der SDAX: Er liegt mit 17.767,35 Punkten lediglich 0,15 Prozent unter seinem vorherigen Schlussstand. Auch die beiden betrachteten US-Indizes stehen unter Druck. Der wO USA Ind. 30 verliert 0,67 Prozent auf 51.968,62 Punkte und entwickelt sich damit etwas besser als der DAX, aber geringfügig schwächer als der MDAX. Deutlicher fällt das Minus beim wO USA All Ind. 500 aus: Mit einem Abschlag von 1,13 Prozent auf 7.473,75 Punkte ist er das Schlusslicht des Vergleichs.Zwischen dem vergleichsweise widerstandsfähigen SDAX und dem schwächsten Index, dem wO USA All Ind. 500, liegt eine Differenz von 0,98 Prozentpunkten. Insgesamt zeigt sich damit ein einheitlich negatives Bild, allerdings mit spürbaren Unterschieden im Ausmaß der Verluste.Die Deutsche Telekom führte den DAX mit einem Plus von 1,62 Prozent an. Daimler Truck Holding legte 1,31 Prozent zu, Rheinmetall gewann 1,02 Prozent. Auf der Verliererseite standen Zalando mit minus 1,58 Prozent und Siemens Energy mit minus 1,63 Prozent. Siemens büßte 2,45 Prozent ein und verzeichnete damit den stärksten Rückgang unter den genannten DAX-Werten.K+S war mit einem Plus von 2,44 Prozent der stärkste MDAX-Wert. Nemetschek gewann 1,26 Prozent, TKMS 1,20 Prozent. AIXTRON verlor 3,02 Prozent, Porsche AG 3,17 Prozent. Noch stärker fiel Bechtle mit einem Minus von 4,67 Prozent.Die Alzchem Group stieg um 7,90 Prozent und führte damit die SDAX-Gewinner klar an. SMA Solar Technology gewann 5,92 Prozent, GRENKE 5,40 Prozent. Die größten Verluste entfielen auf Dürr mit minus 3,90 Prozent, HYPOPORT mit minus 4,12 Prozent und Medios mit minus 4,23 Prozent.SMA Solar Technology führte den TecDAX mit einem Plus von 5,92 Prozent an. Die Deutsche Telekom stieg um 1,62 Prozent, PVA TePla um 1,41 Prozent. SILTRONIC AG gab 2,27 Prozent nach, AIXTRON 3,02 Prozent. Bechtle verzeichnete mit minus 4,67 Prozent den stärksten Rückgang der genannten TecDAX-Werte.Bei den Gewinnern lag PepsiCo mit einem Plus von 0,71 Prozent vorn. Microsoft und Pfizer legten jeweils 0,31 Prozent zu. Auf der Verliererseite sank Microstrategy (Doing business Strategy) (A) um 6,87 Prozent, IonQ um 7,34 Prozent. Anthropic PBC Registered (A) verlor 11,71 Prozent und verzeichnete damit den stärksten Rückgang.Tyson Foods (A) stieg um 7,25 Prozent und war damit der stärkste Gewinner im wO USA All Ind. 500. Centene legte 5,01 Prozent zu, HubSpot 4,29 Prozent. Strive Registered (A) verlor 10,16 Prozent, Anthropic PBC Registered (A) 11,71 Prozent. Den größten Rückgang verzeichnete Summit Therapeutics mit minus 14,77 Prozent.