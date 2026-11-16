🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    Börsen im Minus: Alzchem springt fast 8 Prozent – Siemens rutscht ab

    Der Börsen-Tag

    233 Aufrufe 233 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rote Vorzeichen in Deutschland und den USA: Während der SDAX die Verluste begrenzt, gerät der breite US-Markt stärker unter Druck. Einzelwerte wie Alzchem setzen dennoch Glanzlichter.

    Der Börsen-Tag - Börsen im Minus: Alzchem springt fast 8 Prozent – Siemens rutscht ab
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Entwicklung der Indizes

    ## Aktienmärkte im Minus: SDAX hält sich vergleichsweise stabil Die deutschen und US-amerikanischen Aktienindizes verzeichnen heute durchweg Verluste. Am deutlichsten gibt der wO USA All Ind. 500 nach, während der SDAX unter den sechs betrachteten Indizes die geringsten Abschläge aufweist. Der DAX steht aktuell bei 26.611,39 Punkten und verliert 0,75 Prozent. Damit fällt sein Rückgang stärker aus als bei den übrigen deutschen Auswahlindizes. Der MDAX notiert mit einem Minus von 0,65 Prozent bei 30.542,40 Punkten. Der TecDAX büßt 0,47 Prozent auf 4.061,59 Punkte ein. Vergleichsweise stabil zeigt sich der SDAX: Er liegt mit 17.767,35 Punkten lediglich 0,15 Prozent unter seinem vorherigen Schlussstand. Auch die beiden betrachteten US-Indizes stehen unter Druck. Der wO USA Ind. 30 verliert 0,67 Prozent auf 51.968,62 Punkte und entwickelt sich damit etwas besser als der DAX, aber geringfügig schwächer als der MDAX. Deutlicher fällt das Minus beim wO USA All Ind. 500 aus: Mit einem Abschlag von 1,13 Prozent auf 7.473,75 Punkte ist er das Schlusslicht des Vergleichs. Zwischen dem vergleichsweise widerstandsfähigen SDAX und dem schwächsten Index, dem wO USA All Ind. 500, liegt eine Differenz von 0,98 Prozentpunkten. Insgesamt zeigt sich damit ein einheitlich negatives Bild, allerdings mit spürbaren Unterschieden im Ausmaß der Verluste.

    DAX: Telekom vorne, Siemens am Ende

    Die Deutsche Telekom führte den DAX mit einem Plus von 1,62 Prozent an. Daimler Truck Holding legte 1,31 Prozent zu, Rheinmetall gewann 1,02 Prozent. Auf der Verliererseite standen Zalando mit minus 1,58 Prozent und Siemens Energy mit minus 1,63 Prozent. Siemens büßte 2,45 Prozent ein und verzeichnete damit den stärksten Rückgang unter den genannten DAX-Werten.

    MDAX: K+S legt zu, Bechtle gibt am stärksten nach

    K+S war mit einem Plus von 2,44 Prozent der stärkste MDAX-Wert. Nemetschek gewann 1,26 Prozent, TKMS 1,20 Prozent. AIXTRON verlor 3,02 Prozent, Porsche AG 3,17 Prozent. Noch stärker fiel Bechtle mit einem Minus von 4,67 Prozent.

    SDAX: Alzchem Group mit deutlichem Abstand vorn

    Die Alzchem Group stieg um 7,90 Prozent und führte damit die SDAX-Gewinner klar an. SMA Solar Technology gewann 5,92 Prozent, GRENKE 5,40 Prozent. Die größten Verluste entfielen auf Dürr mit minus 3,90 Prozent, HYPOPORT mit minus 4,12 Prozent und Medios mit minus 4,23 Prozent.

    TecDAX: SMA Solar Technology an der Spitze

    SMA Solar Technology führte den TecDAX mit einem Plus von 5,92 Prozent an. Die Deutsche Telekom stieg um 1,62 Prozent, PVA TePla um 1,41 Prozent. SILTRONIC AG gab 2,27 Prozent nach, AIXTRON 3,02 Prozent. Bechtle verzeichnete mit minus 4,67 Prozent den stärksten Rückgang der genannten TecDAX-Werte.

    wO USA Ind. 30: kleine Gewinne, deutliche Verluste

    Bei den Gewinnern lag PepsiCo mit einem Plus von 0,71 Prozent vorn. Microsoft und Pfizer legten jeweils 0,31 Prozent zu. Auf der Verliererseite sank Microstrategy (Doing business Strategy) (A) um 6,87 Prozent, IonQ um 7,34 Prozent. Anthropic PBC Registered (A) verlor 11,71 Prozent und verzeichnete damit den stärksten Rückgang.

    wO USA All Ind. 500: Tyson Foods führt Gewinner an

    Tyson Foods (A) stieg um 7,25 Prozent und war damit der stärkste Gewinner im wO USA All Ind. 500. Centene legte 5,01 Prozent zu, HubSpot 4,29 Prozent. Strive Registered (A) verlor 10,16 Prozent, Anthropic PBC Registered (A) 11,71 Prozent. Den größten Rückgang verzeichnete Summit Therapeutics mit minus 14,77 Prozent.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Der Börsen-Tag Börsen im Minus: Alzchem springt fast 8 Prozent – Siemens rutscht ab Rote Vorzeichen in Deutschland und den USA: Während der SDAX die Verluste begrenzt, gerät der breite US-Markt stärker unter Druck. Einzelwerte wie Alzchem setzen dennoch Glanzlichter.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     