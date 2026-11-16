Bechtle fällt mit IT-Dienstleistern - Jahresminus wächst auf über 25 %

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Bechtle Aktionäre einen Verlust von -6,46 % hinnehmen.

Unter den IT-Dienstleistern geben neben Bechtle auch CANCOM, Capgemini und Computacenter nach. Bechtle dreht dabei deutlich ins Minus, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zeitweise noch um 1,01 % zugelegt hatte. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um -3,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,53 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bechtle -25,57 % verloren.

Zum Vergleich: Der TecDAX notiert heute lediglich -0,14 % im Plus-Minus-Bereich. Bechtle entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, CANCOM SE und Co.

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,99 %. CANCOM SE notiert im Minus, mit -2,89 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +0,13 %. Computacenter verliert -0,84 %

Die Aktie von Bechtle erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -11,62 %. Über 5 Jahre lag sie bei -12,79 %, über 10 Jahre bei 7,94 %.

Bechtle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,43 % 1 Monat -7,53 % 3 Monate -6,46 % 1 Jahr -19,33 %

Informationen zur Bechtle Aktie

Stand: 16.11.2026, 18:00 Uhr

Bechtle ist Deutschlands größtes IT-Systemhaus und zählt zu Europas führenden IT-Dienstleistern. Der Konzern verkauft Hard- und Software und bietet Beratung, Cloud-, Cybersecurity- und Managed Services für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Wichtige Konkurrenten: Computacenter und CANCOM. Mögliche Differenzierungsmerkmale: dichtes regionales Systemhausnetz, herstellerübergreifendes Portfolio und die Verbindung von IT-Handel und Dienstleistungen.

Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,08 Mrd.EUR € wert.

Rote Vorzeichen in Deutschland und den USA: Während der SDAX die Verluste begrenzt, gerät der breite US-Markt stärker unter Druck. Einzelwerte wie Alzchem setzen dennoch Glanzlichter.

Top- und Flop-Aktien am 16.11.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Bechtle Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Bechtle Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Bechtle Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.