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    Bechtle fällt mit IT-Dienstleistern - Jahresminus wächst auf über 25 %

    Rücksetzer

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    Bechtle verliert 4,77 % bei regem Handel: Der Handelsumsatz erreicht bereits das 25,4-Fache des gesamten Vortags.

    Rücksetzer - Bechtle fällt mit IT-Dienstleistern - Jahresminus wächst auf über 25 %
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    Unter den IT-Dienstleistern geben neben Bechtle auch CANCOM, Capgemini und Computacenter nach. Bechtle dreht dabei deutlich ins Minus, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zeitweise noch um 1,01 % zugelegt hatte. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser ist zunächst nicht erkennbar.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Bechtle Aktie am 16.11.2026

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Bechtle Aktionäre einen Verlust von -6,46 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um -3,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,53 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bechtle -25,57 % verloren.

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    Zum Vergleich: Der TecDAX notiert heute lediglich -0,14 % im Plus-Minus-Bereich. Bechtle entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, CANCOM SE und Co.

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,99 %. CANCOM SE notiert im Minus, mit -2,89 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +0,13 %. Computacenter verliert -0,84 %

    Die Aktie von Bechtle erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -11,62 %. Über 5 Jahre lag sie bei -12,79 %, über 10 Jahre bei 7,94 %.

    Bechtle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,43 %
    1 Monat -7,53 %
    3 Monate -6,46 %
    1 Jahr -19,33 %
    Stand: 16.11.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Bechtle Aktie

    Bechtle ist Deutschlands größtes IT-Systemhaus und zählt zu Europas führenden IT-Dienstleistern. Der Konzern verkauft Hard- und Software und bietet Beratung, Cloud-, Cybersecurity- und Managed Services für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Wichtige Konkurrenten: Computacenter und CANCOM. Mögliche Differenzierungsmerkmale: dichtes regionales Systemhausnetz, herstellerübergreifendes Portfolio und die Verbindung von IT-Handel und Dienstleistungen.

    Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,08 Mrd.EUR € wert.

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    Bechtle Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Bechtle Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Bechtle Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Bechtle

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    -49,98 %
    +114,40 %
    +525,51 %
    ISIN:DE0005158703WKN:515870
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