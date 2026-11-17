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Veröffentlicht von Commodity-TV / SRC swiss resource capital AG. Die Darstellung von Endeavour Silver erfolgt im Namen des Unternehmens im Rahmen des bestehenden Kommunikationsmandats. SRC erhält für diesen Artikel keine Vergütung. Commodity-TV ist Premium TV-Partner der PDAC.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die nächste Mine entsteht lange vor dem ersten geförderten Metall. Sie beginnt mit einer Entdeckung, die Fachleute überzeugt, mit einem Team, das sie entwickeln kann, und mit Kapitalgebern, die den Weg dorthin finanzieren. Genau diese Menschen kommen auf der PDAC zusammen. Vom 7. bis 10. März 2027 wird Toronto wieder zu einem Treffpunkt für die Zukunft des Bergbaus.1

Für Anleger liegt darin eine besondere Chance: Sie können Unternehmenspläne dort hinterfragen, wo Geologen, Produzenten und Investoren miteinander ins Gespräch kommen. Commodity-TV begleitet die PDAC als Premium TV-Partner. Mit diesem Artikel öffnen wir den Blick auf die Veranstaltung und auf einen der Aussteller, Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N). Denn der Silber-Goldproduzent führt den Termin bereits im offiziellen Kalender.7

Eine Branche versammelt sich in Toronto

Hinter den vier Buchstaben steht die Prospectors & Developers Association of Canada. Ihre seit 1932 bestehende Konferenz verbindet Fachprogramm, Unternehmenspräsentationen und Ausstellung. Hier treffen Unternehmen auf Anleger. Im Fachprogramm geht es um Entdeckungen, Projektentwicklung und Finanzierung. Die PDAC führt damit zusammen, was im Bergbau zusammengehört: das Wissen über eine Lagerstätte und die Voraussetzungen, um daraus ein Geschäft zu entwickeln.1,3

Die Größenordnung ist eindrucksvoll: 2024 kamen 26.926 Teilnehmer, 2025 waren es 27.353. Im März 2026 zählte die PDAC 32.155 Teilnehmer aus 141 Ländern und mehr als 1.300 Aussteller. Noch deutlicher wuchs das Anlegerinteresse. Die Zahl der Teilnehmer, die sich selbst als Investoren einordneten, stieg von 2.524 auf 3.431 – um knapp 36 %.2–4

Zur Einordnung: Die Mining Indaba in Kapstadt nennt eine Größenordnung von mehr als 12.000 Teilnehmern. Für Mines and Money at Resourcing Tomorrow in London werden im Dezember 2026 mehr als 2.300 Teilnehmer erwartet. Die Zahlen zeigen, welches internationale Gewicht Toronto besitzt.8,9

Konzernchefs und Kapitalgeber geben den Takt vor

Für 2027 sind bereits gewichtige Stimmen angekündigt. Duncan Wanblad, CEO von Anglo American, spricht am 7. März über die Versorgung der Welt mit wichtigen Metallen und Mineralien. Am folgenden Tag erklären Agnico-Eagle-CEO Ammar Al-Joundi und Natasha Vaz, wie ein Produzent über Rohstoffzyklen hinweg Wert schafft. Für Anleger sind das zwei Seiten derselben Frage: Wo werden Metalle gebraucht – und wer kann sie wirtschaftlich liefern?

David Tait, CEO des World Gold Council, widmet sich am 9. März der Verbindung von Technologie, Vertrauen und Gold. Einen Tag später folgt Christopher Emerson von Pan American Silver mit der Entdeckungsgeschichte von La Colorada Skarn. So reicht der Blick von der weltweiten Goldwirtschaft bis zu einer konkreten Lagerstätte.5

Die vergangenen Veranstaltungen zeigen auch die Zugkraft auf der Kapitalseite: 2025 zählten Eric Sprott und BHP-Chef Mike Henry zu den Hauptrednern. 2026 diskutierten Rob McEwen sowie Vertreter von BMO Capital Markets, Ninepoint und Gold Royalty über Minenfinanzierung. Diese Auftritte verdeutlichen das Niveau der PDAC.4,6

Endeavour Silver macht die Wachstumsfrage konkret

Für Silberanleger führt dieser Blick unmittelbar zu Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N). Mit Guanaceví und Terronera in Mexiko sowie Kolpa in Peru verfügt das Unternehmen über drei produzierende Minen. Pitarrilla in Mexiko steht für die nächste Entwicklungsperspektive. Auf der PDAC lässt sich damit eine zentrale Branchenfrage an einem konkreten Unternehmen verfolgen: Wie wird aus heutigem Betrieb die Grundlage für künftiges Wachstum?7,10

Die am 9. November 2026 veröffentlichten Quartalszahlen liefern dafür neuen Gesprächsstoff. Endeavour meldete für das dritte Quartal 184,5 Millionen US-Dollar Umsatz und zum 30. September 287,9 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln. Bei Terronera sanken die direkten Betriebskosten je verarbeiteter Tonne von 195,11 US-Dollar im ersten auf 155,52 US-Dollar im dritten Quartal.

Bei Pitarrilla rücken die nächsten Entwicklungsschritte in den Blick. Entscheidend wird sein, wie technische Planung, Genehmigungen und Finanzierung zusammenfinden.10,11

Mit Commodity-TV den Weg nach Toronto verfolgen

In unserer PDAC-Serie beleuchten wir immer neue Aspekte: die Kapitalgeber hinter der Branche, die Themen der führenden Unternehmen und die Entwicklung von Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N). Unser Anspruch ist, verständlich zu machen, welche Fortschritte zählen und welche Meilensteine als Nächstes anstehen. So wird aus der Vorbereitung auf eine Messe eine fortlaufende Orientierung für Rohstoffanleger.

Merken Sie sich den 7. bis 10. März 2027 vor und begleiten Sie Commodity-TV auf dem Weg nach Toronto.

Zur offiziellen PDAC 2027 | Zu Commodity-TV

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Redaktion und Herausgeber: Commodity-TV / SRC swiss resource capital AG

Redaktionsabschluss: 15.11.2026, 12:35 Uhr MEZ | Quellen und rechtliche Hinweise folgen.

Disclaimer und Offenlegung

Herausgeber und Verantwortlichkeit. Herausgeber und Ersteller ist SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, vertreten durch CEO Marc Ollinger, UID CHE-114.641.223. Commodity-TV ist ein Angebot der SRC. Kontakt: info@resource-capital.ch, Telefon +41 71 354 8501. Dieser Beitrag erscheint unter der redaktionellen Absenderangabe Commodity-TV / SRC. Redaktionsabschluss: 15.11.2026, 12:35 Uhr MEZ. Das tatsächliche Erstveröffentlichungsdatum und die Uhrzeit weist der jeweilige Veröffentlichungskanal aus.

Werbezweck und Kundenmandat. Dieser Beitrag ist Werbung für die PDAC und enthält eine werbliche Darstellung von Endeavour Silver Corp. Diese Unternehmensdarstellung erfolgt im Namen von Endeavour Silver im Rahmen des bestehenden Kommunikationsmandats. Endeavour Silver ist Kunde von SRC und Commodity-TV. SRC erhält für diesen einzelnen Artikel keine Vergütung; das bestehende Kundenmandat bleibt davon unberührt. Aus der Kundenbeziehung und der Rolle von Commodity-TV als Premium TV-Partner der PDAC ergeben sich wirtschaftliche und geschäftliche Interessen an der Darstellung. Der Beitrag ist daher keine unabhängige Unternehmensanalyse. Der Partnerstatus bedeutet weder eine Empfehlung der Endeavour-Aktie durch die PDAC noch eine Prüfung oder Billigung dieses Artikels durch den Veranstalter.

Finanzinstrumente und weitere Beziehungen. Nach den zum Redaktionsabschluss bestätigten Angaben halten SRC und die an diesem Beitrag beteiligten Verantwortlichen keine Aktien, Derivate oder sonstigen auf Endeavour Silver bezogenen Finanzinstrumente und keine entsprechenden Long- oder Short-Positionen. Endeavour Silver hält keine Beteiligung an SRC. SRC ist kein Market Maker oder Liquiditätsanbieter für Endeavour-Finanzinstrumente und war in den vergangenen zwölf Monaten weder als Lead- oder Co-Lead-Manager einer Emission noch im Rahmen von Investmentbank-Dienstleistungen für Endeavour tätig. Entsprechende weitere Vereinbarungen bestehen nach den bestätigten Angaben nicht. Diese Offenlegung bezieht sich auf den genannten Stichtag.

Einordnung und Anlageentscheidungen. Der Beitrag dient der allgemeinen Messe- und Unternehmensinformation. Er enthält keine persönliche Anlageberatung, kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren, keine individuelle Eignungsprüfung und keine Kauf-, Halte- oder Verkaufseinstufung. Es werden weder ein Kursziel noch eine Unternehmensbewertung oder eine Renditezusage abgegeben. Leser sollten eine Anlageentscheidung nicht allein auf diesen Beitrag stützen, sondern die aktuellen Originalunterlagen des Emittenten und gegebenenfalls fachkundige Beratung heranziehen. Die rechtliche Einordnung richtet sich nach dem tatsächlichen Inhalt; die Bezeichnung als Werbung schließt gegebenenfalls anwendbare kapitalmarktrechtliche Pflichten nicht aus.

Quellen und Darstellung. Grundlage sind die im Quellenverzeichnis verlinkten Veranstalterangaben und Veröffentlichungen von Endeavour Silver. Unternehmensangaben wurden nicht durch eine eigene Prüfung der Minen, eine Abschlussprüfung oder eine eigene technische Bewertung verifiziert. Redaktionelle Einordnungen sind von berichteten Zahlen und angekündigten Vorhaben zu unterscheiden. Die direkten Betriebskosten je Tonne sind eine nicht nach IFRS standardisierte Kennzahl des Unternehmens. Sie sind kein Ersatz für IFRS-Ergebnisgrößen, bilden nicht sämtliche Kosten ab und sind zwischen Unternehmen nur eingeschränkt vergleichbar. Definition und Überleitung enthält die verlinkte Quartalsmeldung vom 9. November 2026. Die darin genannten Geldbeträge sind US-Dollar. Teilnehmerzahlen betreffen die jeweils ausdrücklich bezeichnete Ausgabe; 32.155 ist die PDAC-Ist-Zahl 2026, keine Prognose für 2027.

Zukunftsaussagen und Risiken. Angekündigte Auftritte, Programme, Projektpläne und erwartete Entwicklungen sind zukunftsgerichtet und können sich ändern. Unternehmenspläne hängen unter anderem von Rohstoffpreisen, Kosten, Finanzierung, Genehmigungen und erfolgreicher technischer Umsetzung ab. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Historische Leistungen erlauben keine verlässliche Aussage über künftige Ergebnisse. Bergbauaktien unterliegen erheblichen Kurs-, Währungs-, Betriebs-, Länder-, Umwelt-, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Entwicklungsprojekte können sich verzögern, unwirtschaftlich werden oder scheitern. Bei Derivaten und kreditfinanzierten Positionen können produktabhängig zusätzliche Risiken bestehen.

Aktualisierung und Verbreitung. Die Artikelserie ist im Dreiwochenrhythmus geplant. Daraus folgt keine laufende Aktualisierung dieses Einzelbeitrags. Wesentliche erkannte Fehler werden angemessen berichtigt; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt. Maßgeblich für Veranstaltungsteilnahme und Zugang sind die aktuellen Bedingungen des Veranstalters. Bei Übernahme oder Weiterverbreitung müssen Werbekennzeichnung, Mandatshinweis, Quellen und Interessenkonflikte erhalten bleiben. Der Beitrag begründet kein öffentliches Wertpapierangebot in einem Rechtsraum.

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Quellen zum Artikel

Alle nachfolgenden Quellen wurden am 15. November 2026 abgerufen. Die Nummern entsprechen den Nachweisen im Artikel.

1. PDAC 2027 · Termin und Veranstaltungsformat

2. PDAC · Bilanz 2024 mit 26.926 Teilnehmern

3. PDAC · Statistik 2026 mit 32.155 Teilnehmern, 141 Ländern und 3.431 Investoren

4. PDAC · Statistik und Hauptredner 2025

5. PDAC · Angekündigtes Hauptprogramm 2027

6. PDAC · Capital under pressure, Finanzierungsprogramm 2026

7. Endeavour Silver · Veranstaltungskalender mit PDAC 2027

8. Mining Indaba · Veranstalterangaben zur Größenordnung

9. Mines and Money London · Erwartete Teilnehmerzahl Dezember 2026

10. Endeavour Silver · Portfolio mit drei Minen und Pitarrilla

11. Endeavour Silver · Quartalsmeldung und aktualisierter Ausblick vom 9. November 2026

Hinweis zu Quelle 3: Der Navigationspfad enthält „2027“, die veröffentlichten Statistikwerte beziehen sich ausdrücklich auf die Veranstaltung 2026. Die Angaben zu Mandat, Artikelvergütung und Finanzinstrumenten beruhen auf den für diese Fassung bestätigten Informationen.

Rechtliche Referenzen und Anbieterangaben

Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 · Darstellung und Offenlegung bei Empfehlungen

BCSC · Promotional Communications about Companies

BCSC · BC Notice 51-703 zur klaren Offenlegung von Investor Relations

BGB § 309 · Grenzen vorformulierter Haftungsausschlüsse

Commodity-TV · Impressum und Anbieteridentität