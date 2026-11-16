Schwaches Branchenumfeld belastet die Kurse: HYPOPORT verliert deutlich

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HYPOPORT in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,38 % bestehen.

Auch Zillow, Scout24 und Experian geben nach, während HYPOPORT deutlich stärker verliert. Zwischenzeitlich liegt die Aktie im Tagesverlauf noch 2,04 % im Plus. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um +2,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,84 %. Im Jahr 2026 gab es für HYPOPORT bisher ein Minus von -31,69 %.

Während HYPOPORT deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,12 %.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Experian, Zillow Group Registered (A) und Co.

Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,56 %. Zillow Group Registered (A) notiert im Minus, mit -1,21 %. Scout24 notiert im Minus, mit -0,71 %.

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Hypoport (ISIN DE0005493365) ist ein Technologieverbund für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft. Kernangebote: Baufinanzierungsmarktplatz Europace sowie Software für Immobilienbewertung und Versicherungsvertrieb. Europace zählt zu Deutschlands führenden Plattformen für Immobilienfinanzierungen. Konkurrenten: Interhyp, Baufi24 und JDC. Stärke: Vernetzung von Vermittlern, Banken und Versicherern sowie durchgängige digitale Prozesse.

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 602,00 Mio.EUR € wert.

HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,41 % 1 Monat +20,84 % 3 Monate +2,38 % 1 Jahr -19,45 %

Stand: 16.11.2026, 19:00 Uhr

Rote Vorzeichen in Deutschland und den USA: Während der SDAX die Verluste begrenzt, gerät der breite US-Markt stärker unter Druck. Einzelwerte wie Alzchem setzen dennoch Glanzlichter.

EQS Voting Rights Announcement: Hypoport SE Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 16.11.2026 / 11:55 CET/CEST Dissemination of a Voting …

EQS Stimmrechtsmitteilung: Hypoport SE Hypoport SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 16.11.2026 / 11:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service …

Die Aktie von HYPOPORT erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -12,22 %. Über 5 Jahre lag sie bei -29,78 %, über 10 Jahre bei 3,65 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der HYPOPORT Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur HYPOPORT Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.