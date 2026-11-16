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    2G Energy mit Auftragsboom: Rechenzentren und Biogas als Wachstumstreiber

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    Die 2G Energy AG erlebt einen außergewöhnlichen Nachfrageboom. Im dritten Quartal 2026 erreichte der Auftragseingang für Neuanlagen 406,5 Mio. Euro, nachdem es im Vorjahresquartal gerade einmal 59,3 Mio. Euro waren. Das entspricht einem Zuwachs von 585 %. Nach neun Monaten summiert sich der Auftragseingang auf 885,9 Mio. Euro und liegt damit 421 % über dem Vorjahreswert von 170 Mio. Euro.

    Der wesentliche Wachstumstreiber ist das Geschäft mit Rechenzentren in Nordamerika. Allein im dritten Quartal entfielen 277,1 Mio. Euro auf Nord- und Mittelamerika, nach lediglich 5,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Für den bereits im September bekanntgegebenen Großauftrag über 275 MW hat der Kunde inzwischen die vertraglich vereinbarte Anzahlung geleistet. Das ist ein wichtiger Vertrauensbeweis und reduziert zugleich das Finanzierungsrisiko. Bei Großprojekten sichern zusätzliche, an den Baufortschritt gekoppelte Meilensteinzahlungen die Produktion ab. Im Idealfall sind die Herstellungskosten bereits durch Kundenzahlungen gedeckt, bevor die Kraftwerke ausgeliefert werden.

    Auch operativ gibt es positive Nachrichten: Die Auslieferung der ersten Einheiten für US-Rechenzentren hat begonnen. Die neue Montagehalle ist erfolgreich angelaufen, und 2G sieht sich bei Personalverfügbarkeit und Lieferantennetzwerk ausreichend gut aufgestellt, um die geplante Produktionsleistung zu erreichen.

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    Verfasst von Michael C. Kissig
    2G Energy mit Auftragsboom: Rechenzentren und Biogas als Wachstumstreiber Die 2G Energy AG erlebt einen außergewöhnlichen Nachfrageboom. Im dritten Quartal 2026 erreichte der Auftragseingang für Neuanlagen 406,5 Mio. Euro, nachdem es im Vorjahresquartal gerade einmal 59,3 Mio. Euro waren. Das entspricht einem Zuwachs von …
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