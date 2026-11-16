Börsen Update USA - 16.11. - US Tech 100 schwach -2,26 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der wO USA Ind. 30 steht bei 51.744,86 PKT und verliert bisher -1,10 %.
Top-Werte: Pfizer +0,65 %, Nike (B) +0,63 %, PayPal +0,29 %, Berkshire Hathaway Registered (B) +0,16 %, Microsoft -0,09 %
Flop-Werte: Anthropic PBC Registered (A) -10,71 %, Uranium Energy -8,22 %, IonQ -7,98 %, Take-Two Interactive Software -5,68 %, Intel -4,66 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 27.314,17 PKT und fällt um -2,26 %.
Top-Werte: Adobe +2,88 %, Shopify +2,35 %, Intuit +2,29 %, Paychex +2,16 %, Autodesk +2,00 %
Flop-Werte: Lumentum Holdings -6,20 %, Arm Holdings -5,68 %, Take-Two Interactive Software -5,68 %, Lam Research -5,02 %, Teradyne -4,86 %
Der wO USA All Ind. 500 steht bei 7.436,03 PKT und verliert bisher -1,63 %.
Top-Werte: USA Rare Earth Registered (A) +20,70 %, HubSpot +7,36 %, Tyson Foods (A) +7,24 %, Powell Industries +6,58 %, Molina Healthcare +5,90 %
Flop-Werte: Anthropic PBC Registered (A) -10,71 %, AST SpaceMobile Registered (A) -9,66 %, Strive Registered (A) -9,27 %, Sterling Infrastructure -9,01 %, Uranium Energy -8,22 %
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