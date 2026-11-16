Lumentum Holdings sackt weiter ab - fast 38 % Verlust auf Monatssicht

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Lumentum Holdings Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -37,74 % hinnehmen.

Auf Monatssicht summiert sich der Kursverlust bei Lumentum Holdings auf 37,92 %. Zeitweise rutscht die Aktie heute um 7,74 % ab, während auch andere Technologiewerte unter Druck stehen. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um +4,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -37,92 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +54,42 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,26 % geändert.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,48 % 1 Monat -37,92 % 3 Monate -37,74 % 1 Jahr +145,91 %

Stand: 16.11.2026, 20:00 Uhr

Die Aktie von Lumentum Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 131,61 %. Über 5 Jahre lag sie bei 44,95 %, über 10 Jahre bei 29,16 %.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Es gibt 91 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,08 Mrd.EUR € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %. Broadcom notiert im Minus, mit -3,84 %.

Lumentum Holdings Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Lumentum Holdings Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Lumentum Holdings Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.