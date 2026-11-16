Mit dem Abgang von Jensen Huang ist die KI-Zentralbank geschlossen - und nun schließt die US-Regierung durch eine Verordnung auch die China-Schlupflöcher Singapur, Malaysia, Thailand und Indonesien für Nvidia! Damit wird bis zu 40% der Nvidia-Umsätze zukünftig wegfallen - was wird morgen die Interims-Chefin von Nvidia zum Ausblick des Unternehmens (Guidance) sagen? Wohl nichts - weil sie darüber schlichtweg keine fundierte Aussage machen kann! Das wiederum dürfte die Unsicherheit für den gesamten KI-Sektor verstärken. Wenig erstaunlich, dass der KI-Sektor (Datencenter-Aktien, Chip-Aktien etc.) heute weiter unter Druck - der Halbleiter-Index SOX verliert 4,5%. Trump ist nun auf dem Weg nach China - und nimmt trotz allem Handelsminister Lutnick mit, der bei dem Chip-Schmuggel von Nvidia wohlwollend zugesehen hatte. Geschah das wiederum mit der Billigung von Trump?

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Das Video "Nvidia: KI-Zentralbank geschlossen, Chip-Schlupflöcher geschlossen! " sehen Sie hier..