Take-Two Interactive Software rutscht um 6,35 % gegen den Branchentrend ab
Im Blickpunkt
Take-Two Interactive Software verliert 6,35 %, während der Handelsumsatz bereits das 32,5-Fache des gesamten Vortags erreicht.
Während Ubisoft und Sony zulegen, gerät Take-Two Interactive Software deutlich unter Druck. Zwischenzeitlich notiert die Aktie noch 3,43 % im Plus, dreht dann aber klar ins Minus. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar.
Take-Two Interactive Software Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 16.11.2026
Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Take-Two Interactive Software Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -9,22 % hinzunehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Take-Two Interactive Software Aktie damit um +0,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,68 % verloren.
Während Take-Two Interactive Software deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -2,33 %.
Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber
Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,64 %. Nintendo notiert im Plus, mit +0,30 %. Sony notiert im Plus, mit +0,51 %. UBISOFT Entertainment legt um +2,22 % zu
Börsen Update USA - 16.11. - US Tech 100 schwach -2,26 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Take-Two: GTA VI vor dem Rekordstart – 29 Spiele sollen Wachstum bis 2030 sichern!
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Intel: Sammelklage! | Amazon: 40 Satelliten weg | VW: Kein Wachstum bis 2030?
Dienstag nach US-Börsenschluss wird Nvidia seine Zahlen für das 3. Quartal veröffentlichen. Aber interessieren sie wirklich die Anleger? Zu Wochenbeginn wird über ein Comeback von Jensen Huang spekuliert. Was ist daran?
Die Aktie von Take-Two Interactive Software erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 13,68 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,71 %, über 10 Jahre bei 16,55 %.
Take-Two Interactive Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,31 %
|1 Monat
|+4,86 %
|3 Monate
|-9,22 %
|1 Jahr
|-3,58 %
Informationen zur Take-Two Interactive Software Aktie
Take-Two Interactive (ISIN US8740541094) entwickelt und vertreibt PC-, Konsolen- und Mobile-Spiele. Hauptmarken sind GTA, Red Dead Redemption und NBA 2K; Zynga stärkt das Mobile-Geschäft. Der Konzern zählt zu den führenden Spiele-Publishern. Konkurrenten sind Electronic Arts, Ubisoft, Microsoft und Tencent. Stärken sind weltbekannte Spielereihen, Rockstars aufwendige offene Spielwelten und wiederkehrende Erlöse aus Online-Inhalten.
Es gibt 187 Mio. Take-Two Interactive Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,52 Mrd.EUR € wert.
Take-Two Interactive Software Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Ob die Take-Two Interactive Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Take-Two Interactive Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.
Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.