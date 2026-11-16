Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Take-Two Interactive Software Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -9,22 % hinzunehmen.

Während Ubisoft und Sony zulegen, gerät Take-Two Interactive Software deutlich unter Druck. Zwischenzeitlich notiert die Aktie noch 3,43 % im Plus, dreht dann aber klar ins Minus. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Take-Two Interactive Software Aktie damit um +0,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,68 % verloren.

Während Take-Two Interactive Software deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -2,33 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,64 %. Nintendo notiert im Plus, mit +0,30 %. Sony notiert im Plus, mit +0,51 %. UBISOFT Entertainment legt um +2,22 % zu

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dienstag nach US-Börsenschluss wird Nvidia seine Zahlen für das 3. Quartal veröffentlichen. Aber interessieren sie wirklich die Anleger? Zu Wochenbeginn wird über ein Comeback von Jensen Huang spekuliert. Was ist daran?

Die Aktie von Take-Two Interactive Software erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 13,68 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,71 %, über 10 Jahre bei 16,55 %.

Take-Two Interactive Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,31 % 1 Monat +4,86 % 3 Monate -9,22 % 1 Jahr -3,58 %

Informationen zur Take-Two Interactive Software Aktie

Stand: 16.11.2026, 21:00 Uhr

Take-Two Interactive (ISIN US8740541094) entwickelt und vertreibt PC-, Konsolen- und Mobile-Spiele. Hauptmarken sind GTA, Red Dead Redemption und NBA 2K; Zynga stärkt das Mobile-Geschäft. Der Konzern zählt zu den führenden Spiele-Publishern. Konkurrenten sind Electronic Arts, Ubisoft, Microsoft und Tencent. Stärken sind weltbekannte Spielereihen, Rockstars aufwendige offene Spielwelten und wiederkehrende Erlöse aus Online-Inhalten.

Es gibt 187 Mio. Take-Two Interactive Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,52 Mrd.EUR € wert.

Take-Two Interactive Software Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Take-Two Interactive Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Take-Two Interactive Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.