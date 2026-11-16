wO USA Ind. 30 am 16.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im wO USA Ind. 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.11.2026 im wO USA Ind. 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Anthropic PBC Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -7,69 %
Performance 1M: -19,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IonQ (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -6,94 %
Performance 1M: +4,86 %
Tagesperformance: -6,69 %
Performance 1M: -23,61 %
Tagesperformance: -5,51 %
Performance 1M: -27,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -5,45 %
Performance 1M: -40,76 %
Tagesperformance: -4,97 %
Performance 1M: -20,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,80 %
Performance 1M: -41,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,71 %
Performance 1M: -10,10 %
Tagesperformance: -4,16 %
Performance 1M: -38,47 %
Tagesperformance: -4,01 %
Performance 1M: -18,71 %
Tagesperformance: -3,20 %
Performance 1M: -27,30 %
Tagesperformance: -3,16 %
Performance 1M: -16,76 %
Tagesperformance: -3,14 %
Performance 1M: -8,40 %
Tagesperformance: -2,76 %
Performance 1M: -1,81 %
Tagesperformance: -2,69 %
Performance 1M: +6,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,48 %
Performance 1M: -26,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,36 %
Performance 1M: +3,53 %