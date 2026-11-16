🔍 wallstreetONLINE-Community zu Anthropic PBC Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen Kursverlauf vor dem IPO und die Frage, ob die Aktie bis dahin weiter nachgeben könnte. Viele halten den außerbörslichen Preis von 129 Euro gegenüber dem erwarteten Ausgabepreis von 70 bis 78 US-Dollar für überteuert. Diskutiert werden außerdem die stark überzeichnete Platzierung, unsichere Zuteilungen und Risiken durch das angespannte KI- und Technologiemarktumfeld. Die angestrebte Bewertung wurde deutlich gesenkt; hohe Rechenkosten und Aktionärsrechte gelten als weitere Risiken.