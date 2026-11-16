Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 16.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -6,84 %
Performance 1M: -38,11 %
Tagesperformance: -6,39 %
Performance 1M: -27,24 %
Tagesperformance: -5,82 %
Performance 1M: -31,17 %
Tagesperformance: -5,51 %
Performance 1M: -42,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -5,45 %
Performance 1M: -40,76 %
Tagesperformance: -5,37 %
Performance 1M: -22,97 %
Tagesperformance: -5,31 %
Performance 1M: +7,57 %
Tagesperformance: -5,29 %
Performance 1M: -33,61 %
Tagesperformance: -5,20 %
Performance 1M: -30,19 %
Tagesperformance: -5,06 %
Performance 1M: -20,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -5,02 %
Performance 1M: -41,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,65 %
Performance 1M: -15,66 %
Tagesperformance: -4,56 %
Performance 1M: +5,44 %
Tagesperformance: -4,39 %
Performance 1M: -3,15 %