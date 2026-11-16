🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und die hohe Schwankungsbreite der Nebius-Aktie. Einige halten den Abverkauf für übertrieben und sehen Kaufchancen oder eine Unterbewertung; genannt werden ein Fair Value von 147 und ein Rosenblatt-Kursziel von 304 US-Dollar. Andere warnen vor einer Neubewertung bei schwächeren Nvidia-Zahlen, strengeren Microsoft-Prüfungen oder nachlassender Nachfrage und halten Kurse von 60 bis 80 US-Dollar für möglich.