wO USA All Ind. 500 am 16.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im wO USA All Ind. 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.11.2026 im wO USA All Ind. 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -11,20 %
Performance 1M: -32,97 %
Tagesperformance: -10,71 %
Performance 1M:
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Anthropic PBC Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -9,64 %
Performance 1M: -24,50 %
Tagesperformance: -9,40 %
Performance 1M: -37,14 %
Tagesperformance: -9,09 %
Performance 1M: +28,49 %
Tagesperformance: -9,08 %
Performance 1M: +16,95 %
Tagesperformance: -8,79 %
Performance 1M: -26,82 %
Tagesperformance: +8,66 %
Performance 1M: +17,84 %
Tagesperformance: -8,18 %
Performance 1M: -29,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu D-Wave Quantum (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,12 %
Performance 1M:
Tagesperformance: -8,06 %
Performance 1M: -19,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IonQ (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,05 %
Performance 1M: +0,20 %
Tagesperformance: -7,92 %
Performance 1M: -32,59 %
Tagesperformance: -7,92 %
Performance 1M: -20,34 %
Tagesperformance: -7,85 %
Performance 1M: -9,99 %
Tagesperformance: -7,77 %
Performance 1M: -45,30 %
Tagesperformance: -7,73 %
Performance 1M: -28,06 %
Tagesperformance: -7,59 %
Performance 1M: -27,78 %
Tagesperformance: -7,56 %
Performance 1M: -25,95 %
Tagesperformance: -7,49 %
Performance 1M: -33,45 %
Tagesperformance: +7,41 %
Performance 1M: +8,73 %
Tagesperformance: -7,27 %
Performance 1M: -23,81 %
Tagesperformance: +6,35 %
Performance 1M: -1,41 %
Tagesperformance: +5,33 %
Performance 1M: -7,42 %
Tagesperformance: +4,07 %
Performance 1M: +17,02 %
Tagesperformance: +4,02 %
Performance 1M: +32,37 %
Tagesperformance: +3,81 %
Performance 1M: +8,24 %
Tagesperformance: +3,62 %
Performance 1M: +14,87 %
Tagesperformance: +3,61 %
Performance 1M: +20,92 %
Tagesperformance: +3,32 %
Performance 1M: +13,57 %
Tagesperformance: +3,07 %
Performance 1M: +9,48 %
Tagesperformance: +3,00 %
Performance 1M: +33,81 %
Tagesperformance: +2,88 %
Performance 1M: +12,10 %
Tagesperformance: +2,65 %
Performance 1M: +14,75 %
Tagesperformance: +2,61 %
Performance 1M: +14,58 %
Tagesperformance: +2,60 %
Performance 1M: +7,24 %
Tagesperformance: +2,44 %
Performance 1M: +8,83 %
Tagesperformance: +2,33 %
Performance 1M: +27,17 %
Tagesperformance: +2,32 %
Performance 1M: +13,76 %