Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten AST SpaceMobile Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -57,83 % hinnehmen.

Seit Jahresbeginn summiert sich der Verlust bei AST SpaceMobile Registered (A) auf 59,29 %, auf Monatssicht beträgt das Minus 34,18 %. Auch am Montag steht die Aktie deutlich stärker unter Druck als der wO USA All Ind. 500, der um 1,90 % nachgibt. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie damit -10,24 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,18 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AST SpaceMobile Registered (A) um -59,29 % verloren.

Zum Vergleich: Der wO USA All Ind. 500 notiert heute lediglich -1,90 % im Plus-Minus-Bereich. AST SpaceMobile Registered (A) entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Informationen zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie

Es gibt 300 Mio. AST SpaceMobile Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,78 Mrd.EUR € wert.

AST SpaceMobile Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,24 % 1 Monat -34,18 % 3 Monate -57,83 % 1 Jahr -51,46 %

Stand: 16.11.2026, 22:00 Uhr

Top- und Flop-Aktien am 16.11.2026 im wO USA All Ind. 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Nvidia als Schicksalsaktie des gesamten Marktes. Morgen kommen die Zahlen, und der Markt preist über Optionen ungefähr eine Bewegung von 7 Prozent ein. Nvidia scheint diese Woche weniger eine Aktie als ein Referendum über den gesamten KI-Trade. Trader Harald Weygand schaut in der Sendung Rendezvous mit Harry auf den Chart. Außerdem: Trump trifft diese Woche Xi und Putin in Shenzhen. Das ist für Tech wichtig wegen im Raum stehender US-Chiprestriktionen gegen China. China ist relevant bei Seltenen Erden und strategischen Rohstoffen. Gerade Gallium, Germanium und Rare Earths verbinden APEC direkt mit der KI-Lieferkette. Spannende Themen also diese Woche. Dazu wird Trader Harald Weyand den Gold- und Silberpreis in den Chart-Check nehmen. Rendezvous mit Harry, heute live um 19 Uhr auf YouTube.

AST SpaceMobile Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.