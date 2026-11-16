Bitmine meldet 6,08 Mio. ETH und 11,8 Mrd. Dollar Gesamtvermögen
Bitmine nähert sich 5 % des gesamten ETH-Angebots: Trotz Kursrutsch kauft das Unternehmen weiter zu und setzt mit Millionen gestakter Ether auf laufende Einnahmen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Bitmine meldet zum 15. November 2026 einen Bestand von **6.077.745 ETH** – rund **4,97 % des gesamten ETH-Angebots** und damit fast das Ziel von 5 %.
- Der Gesamtwert der Kryptowährungen, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und „Moonshot“-Beteiligungen beträgt laut Unternehmen **11,8 Milliarden US-Dollar**. Darin enthalten sind unter anderem 448 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Wertpapieren.
- In der vergangenen Woche kaufte Bitmine **7.653 ETH**. Nach eigenen Angaben erwirbt das Unternehmen seit Beginn seiner ETH-Treasury-Strategie im Juni 2025 jede Woche ETH.
- Bitmine hat **5.227.037 ETH** gestakt, im damaligen Kurswert etwa **9,5 Milliarden US-Dollar**. Das Unternehmen beziffert die jährlichen Staking-Einnahmen auf derzeit etwa 245 Millionen US-Dollar und bei vollständiger Skalierung auf bis zu 285 Millionen US-Dollar.
- Der ETH-Kurs sank laut Mitteilung in den vergangenen zwei Wochen um **28 %**. Bitmine-Vorsitzender Tom Lee führt den Rückgang unter anderem auf externe Marktfaktoren zurück und sieht Parallelen zur Kursentwicklung vor dem SpaceX-Börsengang.
- Bitmine bezeichnet sich als weltweit größte ETH-Reserve. Die unternehmenseigene Staking-Plattform **MAVAN** wurde inzwischen auch für institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Partner geöffnet.
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