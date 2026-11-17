PALO ALTO, Kalifornien, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Fortvita Biologics (Fortvita), ein Mitglied der Innovent Group (Innovent Biologics, Inc., HKEX-Aktiencode: 01801), gab heute bekannt, dass es seine erste positive Stellungnahme des CHMP der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) erhalten hat. Der CHMP empfiehlt die Marktzulassung von Zybrivo (Sintilimab) in Kombination mit einer Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung geeigneter Erwachsener mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem nicht-plattenepithelialem Lungenkarzinom (NSCLC). Bei Zulassung durch die Europäische Kommission würde Zybrivo geeigneten Patienten in ganz Europa eine weitere Erstlinienbehandlungsoption bieten. Die positive Stellungnahme wird durch Ergebnisse der Phase-3-Studie ORIENT-11 (NCT03607539) gestützt.

Die Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur ist Fortvitas erster regulatorischer Meilenstein in Europa: Bei einer Zulassung würde Zybrivo die Erstlinienbehandlungsmöglichkeiten für geeignete Patienten mit Lungenkarzinom in Europa erweitern

„Diese positive Stellungnahme des CHMP stellt einen bedeutenden Meilenstein bei der weltweiten Expansion von Fortvita dar und bekräftigt unser Bestreben, Patienten weltweit innovative Therapien zugänglich zu machen", sagte Jamie Freedman, MD, PhD, medizinischer Leiter von Fortvita. „Europa ist eine wichtige Säule der Globalisierungsstrategie, mit der Fortvita Patienten außerhalb Chinas innovative Arzneimittel zugänglich machen will. Während wir auf die Entscheidung der Europäischen Kommission warten, bauen wir unsere Kapazitäten aus, um den Zugang für Patienten in wichtigen europäischen Märkten zu verbessern. Bei einer Zulassung wäre Zybrivo unser erstes Arzneimittel, das diese Strategie voranbringt, geeigneten Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem nicht-plattenepithelialem Lungenkarzinom eine zusätzliche Behandlungsoption bietet und den Weg für künftige Therapien aus unserer wachsenden Pipeline ebnet."

Nach der positiven Stellungnahme des CHMP wird erwartet, dass die Europäische Kommission in den kommenden Monaten eine endgültige Entscheidung über die Marktzulassung treffen wird. Wird die Zulassung erteilt, gilt sie in allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) sowie in Island, Norwegen und Liechtenstein.

Sintilimab ist eine Immuntherapie, die aus einem vollständig humanen monoklonalen Antikörper vom Typ Immunglobulin G4 (IgG4) besteht, der an das programmierte Zelltodprotein 1 (PD-1) bindet.