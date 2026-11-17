SHENZHEN, China, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Olight, eine global agierende Marke für tragbare Beleuchtung, gab heute bekannt, dass die taktische Taschenlampenserie ArkTac am 19. November um 0:00 Uhr Pazifischer Normalzeit (PST) in den Handel kommt. Seit ihrem Debüt im September hat die Serie weltweit mehr als 80.000 Reservierungen erhalten – ein neuer Rekord für Olight. Für die Feiertage präsentiert Olight neben ArkTac auch das intelligente Ladesystem V8, die Arbeitsleuchten Perun sowie neue Farbvarianten für ArkPro und Oclip 2 Pro. Damit bietet Olight zuverlässige Leistung und praktische Geschenkideen für den Black Friday und darüber hinaus.

Die taktische Taschenlampenserie kommt nach über 80.000 Reservierungen, einem Rekordwert in der Geschichte von Olight, in den Handel.

ArkTac-Serie: Spitzenleistung, bereit für den Moment

Die ArkTac-Serie wurde für schnelle Reaktionszeiten und zuverlässige Leistung entwickelt und vereint intuitive Bedienelemente und vielseitige Beleuchtung in einer schlanken, flachen Taschenlampe.

Die zwei Steuerzonen bieten ein sofortiges Ansprechen am Heck und mehr Beleuchtungsoptionen im vorderen Bereich. Ein leichter Druck auf den zweistufigen Hauptschalter am Heck aktiviert Pure Flood; ein fester Druck schaltet Turbo Spotlight ein. Über die spezielle CommandPoint-Taste haben die Nutzer sofortigen Zugriff auf den Stroboskopmodus oder eine individuell anpassbare Lichtquelle und können so die wichtigsten Funktionen direkt zur Hand haben.

An der Vorderseite ermöglicht ein Drehschalter das einfache Umschalten zwischen den Beleuchtungsmodi. Die ArkTac kombiniert Spotlight, Pure Flood, Rotlicht und UV, während die ArkTac Ultra zusätzlich einen seitlich angebrachten grünen Laser besitzt und somit fünf Lichtquellen in einem kompakten Tool vereint. Beide Modelle verfügen über einen ToF-Sensor, um ein versehentliches Aktivieren in der Hosentasche zu verhindern.

Langlebigkeit ist ebenso zentral. Die ArkTac Ultra besteht aus der OAL²-Aluminiumlegierung von Olight der zweiten Generation, die 1,86-mal härter ist als Standard-6061-Aluminium. Zudem ist die Schlaglünette der Serie mit Keramikkugeln aus Siliziumnitrid ausgestattet, mit denen sich im Notfall Fensterscheiben einschlagen lassen.

Für ein komplettes Set enthält das ArkTac Ultra Premium Kit das magnetische Holster ArkSnap, eine Kfz-Ladehalterung und weiteres Zubehör für sicheres Tragen und schnelles Laden. Von anspruchsvollen Schichten bis hin zu Outdoor-Abenteuern bietet ArkTac die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit, auf die sich die Anwender Tag für Tag verlassen können.