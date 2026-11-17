POZNAN, Polen, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Galileo Robotics hat in Zusammenarbeit mit einem lokalen polnischen Unternehmen offiziell eine maßgeschneiderte Lösung für die Lagerinspektion und Sicherheitspatrouille eingeführt, die von seinem vierbeinigen Roboter C1-W in einem großen Logistikpark in Poznań, Polen, angetrieben wird. Dies setzt einen überregionalen Maßstab für die chinesische Technologie der verkörperten Intelligenz.

Als zentraler europäischer Logistikstandort beherbergt Poznań eine große Anzahl von großflächigen Lagerparks. Die traditionellen manuellen Nachtpatrouillen leiden unter hohen lokalen Arbeitskosten, Personalmangel in der Nachtschicht, geringer Inspektionshäufigkeit, weit verbreiteten Kontrolllücken und nicht nachvollziehbaren Einsatzaufzeichnungen. Die Roboterlösung C1-W löst diese seit langem bestehenden Probleme der Branche effektiv durch automatisierte, flächendeckende und nachvollziehbare Vor-Ort-Operationen.

Als kleiner, industrietauglicher Vierbeinerroboter verfügt der C1-W über eine Schutzart IP65 und arbeitet stabil in einem Temperaturbereich von -20°C bis 55°C. Es unterstützt das Erklimmen von Steigungen bis zu 30°, das Durchqueren von jedem Gelände und die autonome Navigation. Angetrieben von Galileos selbstentwickeltem, verkörperten KI-Gehirn, patrouilliert der Roboter selbstständig in Hochregalgängen und auf Ladeplattformen. Das multimodale Wahrnehmungssystem erfasst optische, thermische und akustische Daten und ermöglicht so die Echtzeit-Umgebungswahrnehmung, die Risikoerkennung und eine intelligente Beurteilung.

Alle vor Ort erhobenen Daten werden in Echtzeit an eine einheitliche Plattform übertragen, wodurch standardisierte, abrufbare und analysierbare Datenbestände entstehen, die Iteration von KI-Modellen und die Optimierung des Lagerbetriebs ermöglichen. Mit offenen Standardschnittstellen unterstützt die Lösung mehrstufige lokale Anpassungen, um die europäischen Normen für die Lagerverwaltung vollständig zu erfüllen.

Seit der Inbetriebnahme wurde die Inspektionsfrequenz des Geländes von zwei manuellen Schichten täglich auf Roboterpatrouillen alle drei Stunden erhöht, wobei die Reaktion auf Anomalien von Stunden auf Minuten beschleunigt wurde. Die Lösung umfasst über 2.000 Quadratmeter Lagerfläche und 2.250 Meter Regale und hat einen stabilen Betrieb über mehr als 400 Stunden erreicht.

Die in realen europäischen Szenarien erprobte, ausgereifte Lösung wird mit lokalen Partnern in weiteren europäischen Lagerhäusern implementiert. Galileo Robotics wird auch weiterhin zuverlässige Roboterlösungen für die weltweiten operativen Anforderungen vor Ort liefern.

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