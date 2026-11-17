TAIPEI, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardwarelösungen, hat bekannt gegeben, dass das AORUS C510 GLASS INFINITY-Gehäuse bei den CES Innovation Awards 2027 ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung würdigt das innovative Design, die durchdachte Konstruktion und die Funktionalität des Gehäuses. Mit einem integrierten 16-Zoll-Display, flexiblen Aufstellungsoptionen, einem auf effiziente Kühlung ausgelegten Aufbau und Aufrüstmöglichkeiten wurde das ausgezeichnete Gehäuse dafür entwickelt, neue Möglichkeiten für die Konfiguration und Nutzung eines Desktop-PCs zu eröffnen.

Das AORUS C510 GLASS INFINITY wurde für den Aufbau eines All-in-One-PCs konzipiert und verfügt über ein 16-Zoll-Gaming-Display mit hoher Bildwiederholrate direkt am Gehäuse. Das Display kann als primärer Bildschirm des Systems, als Zweitmonitor oder als dedizierter Bildschirm für zusätzliche Inhalte genutzt werden. Es lässt sich wahlweise an einer der beiden Seiten des Gehäuses montieren oder abnehmen und zur separaten Nutzung als Monitor auf einem eigenen Standfuß aufstellen. So können Nutzer die Displaykonfiguration an unterschiedliche Umgebungen und Arbeitsabläufe anpassen.

Das Gehäuse bietet dank abnehmbarer U-förmiger Metallfüße, die mehrere Funktionen erfüllen, zusätzliche Flexibilität bei der Aufstellung. An der Unterseite montiert, stabilisieren sie das Gehäuse in horizontaler Ausrichtung und lassen gleichzeitig Freiraum für die Luftzirkulation. Werden sie an der Rückseite befestigt, ermöglichen sie eine vertikale Aufstellung und lassen zugleich Platz für die Verlegung des Stromkabels. Dieselben Metallfüße können auch an der Oberseite des Gehäuses angebracht werden und dienen dann als Tragegriffe, sodass kein separater Griffmechanismus erforderlich ist. Diese flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten können den Transport des Systems erleichtern und seine Nutzung an unterschiedlichen Standorten unterstützen.

Trotz seines kompakten Micro-ATX-Formfaktors (mATX) ist das AORUS C510 GLASS INFINITY für die Aufnahme leistungsstarker Desktop-Hardware ausgelegt. Belüftete Bereiche an der Front- und Oberseite unterstützen den Luftstrom und können zu einer effizienten Kühlung bei anspruchsvollen Anwendungen von Gaming über Streaming bis hin zu Content-Erstellung beitragen. Dank seines modularen Designs unterstützt das Gehäuse passende Standard-Desktop-Komponenten und bietet Möglichkeiten für zukünftige Upgrades. Dadurch können Nutzer ihre Systeme im Laufe der Zeit individuell konfigurieren und erweitern.

Das AORUS C510 GLASS INFINITY wird auf der CES 2027 präsentiert, wo Besucher eingeladen sind, das ausgezeichnete Design und das flexible PC-Konzept persönlich zu erleben.

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