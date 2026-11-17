CHICAGO, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, eine Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corporation (TWSE: 3706) und ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungsserverlösungen, hat heute auf der SC26 sein umfassendes KI-Infrastruktur-Ökosystem vorgestellt. Am Stand 4615, der unter dem Motto „Scaling Agentic AI. Built on Full-Stack Infrastructure" (Skalierung agentengestützter KI. Auf Grundlage einer Full-Stack-Infrastruktur) steht, zeigt MiTAC, wie Full-Stack-Innovationen die Rechen-, Wärme- und Datenengpässe beim Einsatz von KI in Unternehmen überwinden. Da agentengestützte KI zu einem exponentiellen Anstieg der Inferenz-Workloads führt, erfordert die Skalierung der Infrastruktur mehr als reine GPU-Leistung. Durch strategische Kooperationen mit AMD, Canonical, DDN, Intel, NVIDIA und Rafay liefert MiTAC skalierbare KI-Fabrikarchitekturen, die Flüssigkeitskühlung für hohe Leistungsdichten, disaggregierte Inferenz und End-to-End-Orchestrierung kombinieren.

„Die Skalierung agentengestützter KI erfordert eine einheitliche Infrastruktur statt fragmentierter Systeme", sagte Rick Hwang, Präsident von MiTAC Computing Technology. „MiTAC bietet die grundlegende Full-Stack-Lösung, um nachhaltige KI-Fabriken zu realisieren."

Pionierarbeit bei der Entwicklung einer disaggregierten KI-Inferenz-Engine

MiTAC und Skymizer arbeiten gemeinsam an einer Inferenzarchitektur, die rechenintensives Prefill den GPUs und speicherintensives Decodieren den HTX301-Beschleunigerkarten von Skymizer zuweist. Der Ansatz ist darauf ausgelegt, dass Unternehmen jede Phase entsprechend ihrer jeweiligen Arbeitslast mit Ressourcen ausstatten können, während die Modellinferenz in der eigenen Infrastruktur erfolgt.

Die vorgeschlagene Konfiguration kombiniert zwei Serverplattformen:

Prefill-Phase: Der MiTAC G8825Z5 (8U) mit AMD EPYC 9575F- oder 9755-Prozessoren und AMD Instinct MI350X-GPUs wird für die Prefill-Verarbeitung sowie die Übertragung des dabei entstehenden Key-Value-Caches (KV-Cache) über Hochgeschwindigkeitsnetzwerke an den Decode-Server vorgeschlagen.

Decode-Phase: Für den luftgekühlten MiTAC G4520G6 (4U) mit Intel Xeon 6-Prozessoren wird eine Ausstattung mit acht Skymizer HTX301-4S-Beschleunigerkarten vorgeschlagen, die jeweils über 256 GB Speicher verfügen und auf acht PCIe-Steckplätzen insgesamt 2 TB Beschleunigerspeicher bereitstellen.

In dieser Kombination ist der gemeinsam entwickelte MiTAC G4520G6-Decode-Server darauf ausgelegt, sehr große Modelle – etwa das große Sprachmodell Kimi K3 mit 2,8 Billionen Parametern – vor Ort auszuführen, um komplexe agentengestützte KI-Workloads mit Deep Reasoning zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf der Landingpage.