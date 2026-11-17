Dies zeugt von einer deutlichen Dynamik bei der Bereitstellung von Kapital zur Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit und zur Förderung des Wiederaufbaus der Ukraine

Der Fonds priorisiert Wiederaufbausektoren, darunter Energie, digitale Infrastruktur und Bauwesen

Bislang wurden zwei Drittel des Zielbetrags von 300 Millionen Euro aufgebracht; durch die Zusagen der EBWE und des IFDK wurden beim zweiten Closing erhebliche Kapitalmittel aus dem privaten Sektor für den HCCF mobilisiert

Mit den ersten eingeworbenen Eigenmitteln in Höhe von 200 Millionen Euro lassen sich insgesamt rund 2 Milliarden Euro Kapital – ein 10-facher Multiplikatoreffekt – für Transaktionen in strategischen Sektoren der ukrainischen Wirtschaft mobilisieren

KIEW, Ukraine, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Horizon Capital, eine führende Private-Equity-Gesellschaft in den aufstrebenden Märkten Europas mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Milliarden US-Dollar, gab den zweiten Abschluss des Horizon Capital Catalyst Fund (der „Fonds", „HCCF", Catalyst Fund) bekannt. Mit Zusagen in Höhe von insgesamt 200 Millionen Euro – bei einem Zielvolumen von 300 Millionen Euro – hat der Fonds erhebliche Fortschritte dabei erzielt, dringend benötigtes Kapital in die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und den Wiederaufbau der Ukraine zu lenken. Durch den vorrangigen Einsatz von Eigenkapital in seiner Pipeline vielversprechender Transaktionen strebt der Catalyst Fund an, bei seiner derzeitigen Größe Investitionen in Höhe von insgesamt bis zu 2 Milliarden Euro für die Ukraine zu mobilisieren; dieser Betrag steigt auf bis zu 3 Milliarden Euro, sobald das Zielvolumen von 300 Millionen Euro erreicht ist.

Das zweite Closing fand am 12. November im Rahmen der „Rebuild Ukraine"-Konferenz in Warschau statt, unter Beteiligung von Oleksandr Kravchenko, dem ukrainischen Minister für Wirtschaft und Umwelt, sowie von Vertretern der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung („EBRD") und des Impact Fund Denmark („IFDK"). Diese institutionellen Investoren, die den Fonds unterstützen, mobilisierten durch ihre Zusagen beim zweiten Closing beträchtliches Kapital aus dem privaten Sektor, um die unmittelbare Widerstandsfähigkeit und den Wiederaufbau der Ukraine zu fördern.