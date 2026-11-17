SHENZHEN, China, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Während generative KI verändert, wie Bilder entstehen, wird eine Frage immer drängender: Was bleibt dem Menschen hinter der Kamera? Am 11. November griffen das Shenzhen International Art Museum und SmallRig, eine auf Creator ausgerichtete Marke für Foto- und Videoausrüstung, diese Frage gemeinsam auf und veranstalteten einen internationalen Austausch darüber, wie sich die Ökosysteme von Kunst und Technologie im KI-Zeitalter verändern.

Das Gespräch brachte führende Vertreter chinesischer Kunstmuseen, Anett Holzheid, leitende Kuratorin am ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, Künstler sowie Gao Haiyan, Mitbegründerin von SmallRig, zusammen.

Zhang Zikang, Direktor des Shenzhen International Art Museum und Professor an der Central Academy of Fine Arts, erklärte, die Verbindung von Kunst und Technologie bilde einen zentralen Schwerpunkt des Museums und sei im technologischen Umfeld Shenzhens verwurzelt. Wang Shaoqiang, Direktor des Guangdong Museum of Art, beschrieb den Einsatz von KI zur Produktion von Kurzfilmen über klassische Werke, wodurch Kosten und Produktionszeit gesenkt werden, betonte jedoch, dass die Kunst wieder die persönliche Weiterentwicklung, das Verständnis der Welt sowie den Ausdruck östlicher Ästhetik in den Mittelpunkt stellen müsse. Holzheid betrachtet Ausstellungen als gemeinsamen Raum für Künstler, Publikum sowie Kuratoren und sieht in der KI eine Möglichkeit, die Wahrnehmung zu erweitern sowie die fachübergreifende Zusammenarbeit zu fördern.

Zadok Ben-David nutzte KI, um verschiedene Vogelformen für eine künstlerische Inszenierung zu erkunden, überarbeitete die Bilder mehrfach und wählte einige davon für sein Werk aus, wobei er darauf achtete, dass der Charakter, die Emotionen sowie die Menschlichkeit des Künstlers darin erhalten bleiben. Ein Fotograf kombinierte einen KI-generierten Blitzschlag mit einer Wüstenaufnahme, die er selbst gemacht hatte, und gewann dadurch neue Ideen, stellte jedoch fest, dass generierte Bilder zur Gleichförmigkeit neigen, während sich das unmittelbare Erleben vor Ort nicht ersetzen lässt. Der Raumkünstler Feng Yu setzte sich für die Authentizität des Materials ein und betonte, dass Unvollkommenheiten sowie ungeplante Ergebnisse Aufrichtigkeit vermitteln können.

Gao erklärte für SmallRig, die Technologie habe das Aufnehmen von Bildern für alle zugänglich gemacht, KI könne jedoch „weder echte Erlebnisse noch das Festhalten dieser Erlebnisse ersetzen". KI könne ein effizientes Werkzeug sein, das kreatives Schaffen erleichtert, aber das menschliche Bedürfnis nach echten Bildern nicht erfüllen, sagte er.

SmallRig ist der Ansicht, dass Technologie mehr Menschen dabei hilft, die Wirklichkeit auszudrücken, während Kunst sowie die tatsächlichen Bedürfnisse der Kreativen die Richtung für Innovationen vorgeben. Das Unternehmen will deshalb den Orten kreativen Schaffens sowie den Kreativen selbst näherkommen und schneller Lösungen für Menschen entwickeln, die echte Bilder schaffen.

Nach dem Forum besuchten die Gäste den Hauptsitz von SmallRig, um „Ode to the Orchid" zu enthüllen, eine gemeinsam mit Feng Yu geschaffene künstlerische Inszenierung und das erste seiner Werke, das in den Arbeitsräumen eines Unternehmens ausgestellt wird. Statt eine Ausstellung zu finanzieren oder ein Produkt mit gemeinsamem Markenauftritt auf den Markt zu bringen, brachte SmallRig Kunst in alltägliche Räume, sodass Menschen ihr im Vorbeigehen begegnen können, statt sie hinter Museumswänden zu betrachten.

Gao erklärte, dass sich Unternehmen häufig von der Fertigung zur Technologie weiterentwickeln, während SmallRig darüber hinaus auch eine Verbindung zu Kunst und Kreativität schaffen wolle. Die Raumgestaltung ist nur der sichtbare Teil. Das eigentliche Ziel ist eine offene, vielfältige, inklusive und kreative Kultur sowie eine dauerhafte Verbindung zu Kreativen, die auf gemeinsamen Vorlieben beruht. SmallRig wird weiterhin mit Künstlern zusammenarbeiten, das Potenzial geistigen Eigentums im Kunstbereich sowie von Kulturprodukten ausloten und Produkte, Inhalte sowie Dienstleistungen zu einem Ökosystem verbinden. Weitere Aktivitäten zur Unterstützung von Creator sind in Vorbereitung und sollen das Zusammenspiel von Technologie und Kunst in den kreativen Alltag bringen. Echte Bilder bleiben für SmallRig der Ausgangspunkt, und in diesem Bereich möchte das Unternehmen gemeinsam mit Kreativen Innovationen vorantreiben.

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