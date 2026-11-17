Wadephul reist nach Aserbaidschan und Armenien
- Wadephul stärkt die positive Friedensdynamik im Kaukasus
- 2023 flohen über 100.000 Armenier aus Bergkarabach
- Baku-Gespräche drehen sich um Energie und Kooperation
BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul reist an diesem Dienstag nach Aserbaidschan und Armenien. In den ehemaligen Sowjetrepubliken will der CDU-Politiker nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amts in Berlin die positive Dynamik unterstützen, die sich seit dem Washingtoner Friedensgipfel von 2025 zwischen beiden Ländern entwickelt habe.
Zwischen Armenien und dem von der Türkei unterstützten Aserbaidschan gab es jahrzehntelang einen Konflikt um die Region Bergkarabach. Im Herbst 2023 eroberte Aserbaidschan die Region nach einer langen Blockade und kurzen, schweren Kämpfen. Der Großteil der Bevölkerung der Region - mehr als 100.000 ethnische Armenier - war zur Flucht gezwungen. Im August 2025 unterzeichneten beide Länder unter Federführung von US-Präsident Donald Trump eine gemeinsame Erklärung über einen Friedensvertrag.
Es geht auch um die Lieferung von Erdgas und Erdöl
In Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, will Wadephul mit dem autoritär regierenden Staatschef Ilham Aliyev sowie Außenminister Ceyhun Bayramov zusammenkommen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin sagte, dabei werde es vor allem um die Umsetzung der gemeinsamen strategischen Agenda gehen, die im Juli von Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Aliyev unterzeichnet wurde. Neben der Gründung eines gemeinsamen Wirtschaftsrates geht es dabei vor allem um die Lieferung von Erdgas und Erdöl aus der Kaukasusrepublik. Am Mittwoch will Wadephul nach Armenien weiterreisen./bk/DP/stw
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Community Beiträge zu Erdgas - XD0002745517
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N
"Normalerweise" sollte der Gaspreis deutlich steigen.....aber scheinbar wird ja gerade massiv mannipuliert mit Shortverkäufen. (hat da jemand Zahlen/ Daten zu?)