BRÜSSEL (dpa-AFX) - Sieht auch Brüssel die deutsche Wirtschaft auf dem aufsteigenden Ast? Die EU-Kommission stellt an diesem Dienstag in Brüssel (11.00 Uhr) ihre Herbst-Konjunkturprognose vor. Bei ihrer jüngsten Schätzung im Mai halbierten die Konjunkturexperten der Behörde ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Jahr 2026.

Wegen der hohen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs erwarteten sie lediglich einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,6 Prozent. Davor hatten sie noch mit einem Wachstum von 1,2 Prozent gerechnet. Auch für die Europäische Union insgesamt dämpften sie im Frühjahr die Erwartungen. Hier senkte die Behörde die Wachstumsprognose von 1,4 Prozent auf 1,1 Prozent. Für die Staaten der Eurozone wurde sie auf 0,9 Prozent reduziert.